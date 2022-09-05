Прямой эфир

«Интерес, у некоторых даже надежда». Что по лицам детей на уроке у Президента прочитала психолог?

05 сентября 2022 16:57
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Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Как на ваш взгляд, психологическая обстановка, которая была. Я, например, смотрел в прямом эфире. Понятное дело, те, кто были внутри, немножко иначе чувствовали эту ситуацию. Но все же, даже как по телевизору: как это чувствовалось?  

«Интерес, у некоторых даже надежда». Что по лицам детей на уроке у Президента прочитала психолог?-1

Анжелика Сафонова, психолог:  
На самом деле, не соглашусь с оппо-помойками, которые говорили, что детям, молодым людям, студентам было скучно. Я по невербальным признакам не видела никакой скучности там. Там был интерес, там была внимательность. Ведь там действительно аудитория с разными мнениями. Но даже при этом всем Президент смог вовлечь их. И заметьте, не пугали неудобные вопросы, которые появлялись. Они не были провокационными, они были неудобными. О чем это говорит? О тоталитарном режиме? Дети не боялись, не было страха. Я не читала по их лицам страх. Это был интерес, у некоторых даже надежда.  

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:  
Но, с другой стороны, были ведь и те школьники и во Дворце Независимости, и в актовых залах, которым по природе своей – такие есть везде и всегда – тяжело усидеть. Не потому что лекцию читает Лукашенко или какой-то другой преподаватель. Просто не сидится на месте. И тяжело сфокусироваться. Лукашенко говорит: я не буду вас (не возьмусь дословно цитировать) заставлять слушать. Хотя, в общем-то, иногда нужно взять и заставить все выслушать.  

Кирилл Казаков:  
Дисциплина.  

«Интерес, у некоторых даже надежда». Что по лицам детей на уроке у Президента прочитала психолог?-4

Игорь Тур:  
Школа, да. Если всем предоставлять выбор ходить на уроки или нет, у меня есть большие сомнения, что 100 % будут в школу приходить.  

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# Психология # общество # Кирилл Казаков # Анжелика Сафонова # Александр Лукашенко # Игорь Тур # Фотофакт

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