«Всё продумано до мелочей». Почему всем так зашёл форум ко Дню народного единства?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Наши экстремистские Telegram-каналы очень откровенно начали проводить опросы. Что 17 сентября для вас значит?

1. Оккупация и сломанные судьбы.

2. Объединение двух стран. Двух частей страны. И получается так, что вся их целевая аудитория проголосовала, что это оккупация. У меня возникает вопрос. Если эти люди называют себя патриотами, хоть и в эмиграции, насколько вообще эти люди могли бы существовать в любой другой стране, говоря о том, что две части страны объединились в одну и это плохо? Например, в Германии, где ГДР и ФРГ объединились. И они говорят: «Это невозможно! Это плохо».

Юрий Воскресенский, политолог:

У всех думающих, и не только думающих, людей возникает вопрос: как могут так называемые белорусские националисты выступать против того, что является мечтой белорусского националиста – укрупнение государства, независимость, суверенитет? И вы правы, что у всех людей вызывает это когнитивный диссонанс. Но, возвращаясь к предыдущей дискуссии, вы спросили: как донести? Мы живем в условиях рыночной экономики уже 30 лет. Любой товар надо продать. И в этом плане я позволю себе похвалить наш патриотический форум «Это наша история», который прошел в выходные. Если бы это был условный Леонид Ильич, президиум, люди в галстуках, пиджаках, которые через одного засыпали бы в зале, это бы так не зашло, не обсуждалось. А это было шоу с браслетами, выступлениями, звездами.

Алена Сырова, СТВ:

Это было прекрасно: картинка, наполнение – все продумано до мелочей. Но есть один нюанс. Это было в рамках «Минск-Арены». Юрий Воскресенский, политолог:

Вот! Вот это все надо распространить в рамках коллективов. Сделать красивую обертку, чтобы было модно быть патриотом, стильно. Алена Сырова, СТВ:

Празднование Дня народного единства свелось к одному 17 сентября. А то, что происходит до? Как мы популяризируем этот праздник?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не только 17 сентября. Общество «Знание», депутаты поехали по всей стране. Были диалоговые площадки в каждом городе. Кстати, они зашли. Но если мы везде концерт сделаем, это тоже будет показуха. Тогда получится 2020 год. Знаете в чем? Когда приезжал в какие-то регионы, будучи доверенным лицом Президента, мне доставали: 500 мероприятий провели за месяц. Все на бумаге! Вы лучше одно проведите, но хорошее. Если мы будем за количеством гнаться, ничего не будет. «Минск-Арена» – это же масштабное мероприятие, огромное количество сил затратили, но зато оно прогремело, его можно было смотреть онлайн. Лучше хорошее одно на всю область мероприятие, чем 500 мероприятий в месяц и отчеты в Минск потом слать. И будут радоваться, что что-то хорошо.