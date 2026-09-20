Глава государства выдал прямую, неподслащенную аналитику текущего момента. Наше сегодняшнее единство – это не роскошь, это единственный щит. Что бы ни происходило вокруг, позиция Минска неизменна: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим.
Программа получилась по-настоящему впечатляющей: уже подвели итоги кулинарного поединка шеф-поваров, открыли выставку уникальных скульптур из корнеплодов и дали старт зажигательному бульба-дэнсу.
Смотрите завтра, 20 сентября, в 19:30.
В Березе прошел праздничный концерт ко Дню народного единства. На сцене выступили лучшие творческие коллективы Брестской области, рассказав языком искусства об исторической справедливости 17 сентября 1939 года.
Беларусь торжественно и масштабно отметила День народного единства. Праздничный вечер Президент разделил с молодежью.
Двухчасовая экскурсия стала мотивацией на будущее.
Участниками велопробега стали более 400 человек.
Двухчасовая экскурсия для спортсменов открыла все двери и стала мотивацией на будущее.
Нам, белорусам, чужого не надо, ни земли, ни богатств, ни идей.
Это представители самых разных сфер: военные, врачи, педагоги, работники коммунального хозяйства.
«Западные белорусы остались чужими на своей земле, батраками известного государства», – отметил Президент.
Сегодня сюда съехались десятки гостей. Масштабный автопробег из полусотни машин объединил представителей всех трудовых коллективов и организаций района.
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