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Новости по тегу #День народного единства

«Своего мы не отдадим!» Как Беларусь отметила День народного единства? Ключевые заявления Лукашенко
20 сентября 2026 16:47

«Своего мы не отдадим!» Как Беларусь отметила День народного единства? Ключевые заявления Лукашенко

Кулинарный поединок и кинопоказ под открытым небом: атмосфера масштабного проекта «Бульба-фэст»
19 сентября 2026 17:17

Кулинарный поединок и кинопоказ под открытым небом: атмосфера масштабного проекта «Бульба-фэст»

Как Беларусь отметила День народного единства и какие агроновинки готовы покорять поля? Анонс «Недели»
18 сентября 2026 17:05

Как Беларусь отметила День народного единства и какие агроновинки готовы покорять поля? Анонс «Недели»

Беларусь торжественно и масштабно отметила День народного единства
18 сентября 2026 06:24

Беларусь торжественно и масштабно отметила День народного единства

«Вам надо это все сохранить в будущем» – Лукашенко адресовал юному поколению очень важные слова
18 сентября 2026 05:49

«Вам надо это все сохранить в будущем» – Лукашенко адресовал юному поколению очень важные слова

Во Дворце Независимости провели экскурсию для футболистов сборной
17 сентября 2026 20:05

Во Дворце Независимости провели экскурсию для футболистов сборной

Велопробег, посвященный Дню народного единства, прошел в Минске
17 сентября 2026 20:01

Велопробег, посвященный Дню народного единства, прошел в Минске

Белорусские футболисты провели День народного единства во Дворце Независимости
17 сентября 2026 17:47

Белорусские футболисты провели День народного единства во Дворце Независимости

Лукашенко: импортная философия жизни в Беларуси не приживется
17 сентября 2026 17:46

Лукашенко: импортная философия жизни в Беларуси не приживется

17 награжденных к 17 сентября: во Фрунзенском районе Минска отметили лучших работников
17 сентября 2026 17:40

17 награжденных к 17 сентября: во Фрунзенском районе Минска отметили лучших работников

Это наши герои, которые достойно ответили на вызов панского порядка – Лукашенко о западных белорусах
17 сентября 2026 17:29

Это наши герои, которые достойно ответили на вызов панского порядка – Лукашенко о западных белорусах

Деревня Единство – точка притяжения гостей! Как встретили участников автопробега в Чечерском районе?
17 сентября 2026 17:26

Деревня Единство – точка притяжения гостей! Как встретили участников автопробега в Чечерском районе?