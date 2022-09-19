Почему белорусы не отказываются ни от одной страницы в истории? Ответили эксперты

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Каждый должен понимать сегодня школьник, почему в каждом белорусском городе есть улица имени Ленина, почему ему памятники везде стоят. Потому что это человек, благодаря которому появилось первое национальное государство. И про это тоже было на форуме. Чтобы про это мы не забывали, чтобы не дискредитировали эту часть нашей истории. Потому что против нас работают фонды Сороса и американцы. Задача: дискредитировать советский уклад.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Президент сказал: надо восстановить памятник Сталину. До сих пор его распоряжение не выполнено. Алена Сырова, СТВ:

Юрий, что противопоставляем мы?

Юрий Воскресенский, политолог:

Олег Сергеевич и другие спикеры очень правильно говорили, что наша история, начиная от Полоцкого и Туровского княжества, – это наше княжество Литовское, это наша Речь Посполитая, это наша Российская империя, это наш советский период. Мы не отказываемся ни от чего. Потому что именно на таком фундаменте можно выстроить следующие этажи. Если мы второй или третий этаж будем сносить, мы ничего не построим. Поэтому то, как сейчас мы двигаемся и двигались последние почти три десятилетия, полностью соответствует не только интересам белорусского народа, но и самого, так сказать, упертого белорусского националиста. Потому что сейчас наша власть подлинная, белорусская. Независимость и суверенитет – это наш знаменатель. И сейчас Президент как раз говорил на форуме, что остановитесь, – к тем обращался, беглым. Если вы заметили, даже он сказал: это наши беглые. Кирилл Казаков, СТВ:

Да. Юрий Воскресенский:

Просто одумайтесь, выйдите из этого круга обид каких-то мелочных, сейчас не то время. Уйдет этот геополитический шторм, потом снова будем дискутировать и разбираться.