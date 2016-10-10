Всё о преступности в Минске: спокойно ли в городе?

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о людях, которых нельзя показывать. Впрочем, как и их работу. Но мы о ней слышали и много видели – в кино и бесчисленных сериалах. Это сотрудники уголовного розыска. Наверное, возникает вопрос: почему выбрали эту тему? Всё просто: на неделе они отметили профессиональный праздник. Но что мы, собственно, знаем о них? Насколько «киношный» образ оперативника далек от реальности? Много ли у них работы? Что делать и как вести себя, чтобы не стать жертвой преступления? Чтобы узнать это и просто сказать им спасибо за их работу, ведущий программы Олег Степанюк отправился в управление уголовного розыска. И устроил импровизированный допрос.

Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Николай Шибалко рассказал:

Есть ли правда в сериалах про угрозыск?

Почему в Минске стали меньше убивать и больше воровать?

Как выглядит минский вор?

Как найти украденный велосипед?

За что угрозыск благодарит минчан?

Как продавщица в снегопад ограбления не заметила?

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