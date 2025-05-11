Трамп готовится выйти из украинского вопроса? Мнение эксперта-американиста

В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни?

Андрей Телиженко, эксперт-американист:

Я общаюсь, как сказали, с его командой, рядом людей в его окружении. Есть позитивные ноты в его сторону и оптимизм, что он может решить и решит все вопросы. И если только у него настроение бы более-менее стабилизировалось, было бы намного легче его команде непосредственно самой работать. Но есть и реальные оценки, с которыми я соглашаюсь. Он слишком много взял на себя в решении вопросов.

Он еще не до конца сформировал свою команду в середине. То, что мы видим назначение министерских должностей – это одно. А то, что непосредственно замов и даже прокурора округа Колумбии он до сих пор не может протянуть через Сенат, у которого нет поддержки даже среди республиканцев. Прокурора округа Колумбия, который будет курировать всеми правоохранительными политическими органами, которые будут руководить самой столицей и непосредственно всеми штатами.

Так что это второй человек после генерального прокурора, можно сказать, в Америке, и он его не может до сих пор пока притянуть, хотя фигура очень сильная, и я его знаю, Эд Мартин довольно перспективный, он может бороться с глобалистами. Это показатель. Два, то, что действительно по Украине он достиг, даже американцы, сама команда говорит: это чисто формальная договоренность. Они понимают, что от нее они вряд ли что-то реально получат, но это чисто для американского зрителя. Показать, если Америка придет к решению уйти из Украины в какой-то момент, к чему это, возможно, ведется, то это хотя бы не будет как бегство из Афганистана. Что они якобы что-то получили взамен или получат в будущем за свои траты киевскому режиму.

Так что вот такие вот направления идут, но главная оценка, которая есть с аналитических центров в США, и я ее тоже поддерживаю, это то, что чем дольше Трамп будет находиться на территории Украины, тем больнее потом будет его выход в какой-то момент. Чем быстрее выйдет, тем легче этот вопрос решить и сосредоточиться на других проблемах.