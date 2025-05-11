Лидер болгарской партии: Западная Европа в буквальном смысле слова умирает и деградирует

В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни?

Костадин Костадинов, лидер болгарской партии «Возрождение»:

К сожалению, в Западной Европе продолжаются процессы промывания мозгов, которые начались после 1945 года. Процессы чрезвычайно серьезные, некоторые говорят, что они необратимы. Мы же возражаем, не можем согласиться с такими оценками, поскольку, если предположим, что этот процесс вырождения европейской цивилизации, разрушения христианства как основы и фундамента Европы необратим, это означает, что у нашего континента и наших народов не будет будущего.

И вы видите и знаете сами, что в настоящее время Западная Европа в буквальном смысле слова умирает и деградирует, заменяется демографическая основа народов, наций, территории систематизируются, меняются и становятся все менее и менее европейскими. Парадоксально, но может оказаться, что через несколько десятилетий Европа станет Восточной Европой. Европа – это Россия, Европа – это Беларусь, то есть те страны, которые сохранили в себе европейское.

Хотим ли мы, чтобы Европа продолжала оставаться европейской? Поскольку Европа не может существовать без России, ведь Россия является крупнейшей европейской страной. Европа не может существовать без Беларуси, без других стран, не входящих в ЕС. Если это самоубийство продолжится, разрушится будущее Европы как цивилизации. Понимаете? Итак, перед нами следующая дилемма. Или мы полностью реформируем и уничтожим нынешнюю политическую основу ЕС, или европейские народы и европейские страны будут стерты.