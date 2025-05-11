В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни?

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):

С тех пор, как в 2021 году или в 2020 году в Украине был принят закон о национальном языке и внесены изменения в образовательные законы, получили огромный удар языки меньшинств, не только русского. Хотя меньшинством русское население язык не поворачивается назвать, но почему-то причислено было в Украине оно к меньшинству. И языки польский, румынский, венгерский, чьи представители живут на западе регионов Украины, они получили серьезные ущемления в своих правах.

Тогда был предметный разговор серьезный. Тогда как-то законодатели украинские извернулись и сказали: за исключением языков стран ЕС и так далее. Но то, что тема эта есть, существует и продолжает оставаться, говорит о том, что эти политики, как, например, тот же самый Симион в своих публичных выступлениях, говорит о тех территориях, например, Буковина, в которой преимущественно румыны проживают.

Такие же вопросы задают руководители Словакии в отношении примыкающих к Словакии приграничных городов и населенных пунктов, Венгрии и так далее. Но вот то, что происходит сейчас, касательно и фигуры Джордже Симиона, такое большое количество голосов, отданное за него, говорит не столько о его собственных каких-то политических качествах, сколько о процессах, происходящих как в Румынии, а, в общем-то, и в Европе, которые граждан Евросоюза заставляют менять свои отношения вообще к евроцентризму.

Румыны за 20 лет нахождения в Евросоюзе ничего для себя там не нашли. И они теперь постепенно начинают думать о том, что у них в стране внутри происходит. Так же, как и французы, как и немцы. Вот самый главный процесс. И не важно, какая фамилия у политика, который побеждает на очередных выборах европейских, важно, что это означает.