Прямой эфир

Портрет минского вора: кто чаще всего фигурирует в криминальных сводках?

10 октября 2016 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как выглядит среднестатистический преступник, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Среднестатистический потрет преступника, кто чаще становится подозреваемым? Это – мужчины? В возрасте от, до?

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Основной портрет преступника... Сейчас краж преобладающее большинство, не только в городе Минске, а и в республике в целом.

Поэтому социологический такой портрет  преступника – это, как правило, мужчина в возрасте 25-40 лет, не работающий.

Возможно, имеющий ранее проблемы с законом, отбывавший наказание в местах лишения свободы.

Что ещё интересного произошло в «Большом городе» смотрите здесь

# общество # Милиция Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стали меньше убивать и больше воровать: ГУВД
10 октября 2016 16:13

В Минске стали меньше убивать и больше воровать: ГУВД

«Глухарь» и «Ментовские войны»: много ли правды в сериалах про угрозыск?
10 октября 2016 16:11

«Глухарь» и «Ментовские войны»: много ли правды в сериалах про угрозыск?

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»
10 октября 2016 16:09

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»