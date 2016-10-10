Портрет минского вора: кто чаще всего фигурирует в криминальных сводках?

Новости Беларуси. Как выглядит среднестатистический преступник, рассказали в «Большом городе».
Олег Степанюк, СТВ:
Среднестатистический потрет преступника, кто чаще становится подозреваемым? Это – мужчины? В возрасте от, до?
Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Основной портрет преступника... Сейчас краж преобладающее большинство, не только в городе Минске, а и в республике в целом.
Поэтому социологический такой портрет преступника – это, как правило, мужчина в возрасте 25-40 лет, не работающий.
Возможно, имеющий ранее проблемы с законом, отбывавший наказание в местах лишения свободы.
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