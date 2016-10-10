Почему машины угонять стали меньше и чего опасаться владельцам BMW?

Новости Беларуси. О том, что мешает преступникам, рассказали в «Большом городе».
Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Распространена ситуация по фактам краж из автомашин BMW зеркальных элементов. Сегодня существует ряд организаций, которые занимаются маркировкой зеркальных элементов, тех же молдингов, парктроников, которые сегодня создают определённую проблему по фактам совершения краж из автомашин имущества именно данной марки. Поэтому то же самое – обеспечивать сохранность, ставить машины на парковочные места, не экономить на этом.
Как сказал Рокфеллер: «Не экономьте на рекламе, страховке и охране, и Ваш успех пойдёт в гору»
Олег Степанюк, СТВ:
Стоит ли проблема угона на сегодняшний день автомобилей в Минске? Часто ли такие преступления совершаются?
Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
В настоящий момент нечасто, я могу сказать, совершаются такого рода преступления. Как правило, они все раскрываются, процент раскрытия высокий и, как правило, опять же совершаются угоны где-то на социально-бытовой почве.
Сидит компания, отдыхает, где-то выпивали, кто-то ключи оставил, попросил подъехать, забрали машину и уехали.
Если происходит какой-то угон, то это больше схоже с машинами марки УАЗ, которые, как по аналогии было в далёкие 60-70-ые года, заводились просто склеиванием проводов, рулевой колонки – запускали мотор и уезжали. Естественно, с сегодняшними иномарками гораздо сложнее, потому что оборудованы сигнализациями, различными чип-ключами. В этом проблемы нет.
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