Почему машины угонять стали меньше и чего опасаться владельцам BMW?

Новости Беларуси. О том, что мешает преступникам, рассказали в «Большом городе».

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Распространена ситуация по фактам краж из автомашин BMW зеркальных элементов. Сегодня существует ряд организаций, которые занимаются маркировкой зеркальных элементов, тех же молдингов, парктроников, которые сегодня создают определённую проблему по фактам совершения краж из автомашин имущества именно данной марки. Поэтому то же самое – обеспечивать сохранность, ставить машины на парковочные места, не экономить на этом.

Как сказал Рокфеллер: «Не экономьте на рекламе, страховке и охране, и Ваш успех пойдёт в гору»

Олег Степанюк, СТВ:

Стоит ли проблема угона на сегодняшний день автомобилей в Минске? Часто ли такие преступления совершаются?