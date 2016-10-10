Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю. Новые рабочие места в Минске создают в сферах торговли и IT-технологий



В городе готовы помочь каждому, кто озадачен трудоустройством. Всего за этот год в городе появилось 20 700 новых вакансий. К тому же, в этом году на содействие занятости из бюджета города выделили в два раза больше средств. К слову, предприниматели, которые сегодня создают новые рабочие места, претендуют на льготное кредитование, снижение арендной платы, получение субсидий на участие в выставках.

В Минске стартовал традиционный месячник по благоустройству города



Работа кипит в каждом уголке столицы – в парках, скверах, вдоль центральных магистралей и на маленьких улочках. За время осенней акции планируется посадить значительно больше деревьев, чем в прошлом году – около 10 тысяч и тысячи кустарников.

К обильным осенним осадкам готовы городские ливневые стоки



Из коллекторов достают тысячи кубометров песка и мусора. Для обеспечения бесперебойной работы систем водоотвода во время сезона дождей проводятся внутренние обследования сетей. Так, специалистами уже пройдено 230 километров. Ситуацию под землёй отслеживает специальная машина, которая размывает накопившийся песок, и специальный робот проводит телеинспекцию. Что позволяет моментально отображать на компьютере результаты мониторинга.

В Минске активно идет вакцинация против гриппа



На данный момент уже более 40 тысяч горожан согласились защититься от вируса. Всего планируется привить около 40% минчан. В нынешнем осенне-зимнем сезоне для бесплатной вакцинации против гриппа поликлиники Минска предлагают белорусскую вакцину. Привиться можно и платно – импортным препаратом.

Возраст женщин для скрининга рака молочной железы в столице предложили снизить с 50 до 45 лет



Пилотный проект уже стартовал в Советском районе. А в следующем году этот опыт распространится по другим территориальным единицам Минска. Сейчас во всех поликлиниках составляют списки женщин, которые подлежат такому обследованию, определяют наличие оборудования и кадров. При этом столичные медики подчеркивают, что проведение скрининга целесообразно при условии охвата 75% женщин.