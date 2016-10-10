Прямой эфир

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»

10 октября 2016 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.

Новые рабочие места в Минске создают в сферах торговли и IT-технологий 

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»-1


В городе готовы помочь каждому, кто озадачен трудоустройством. Всего за этот год в городе появилось 20 700 новых вакансий. К тому же, в этом году на содействие занятости из бюджета города выделили в два раза больше  средств. К слову, предприниматели, которые сегодня создают новые рабочие места, претендуют на льготное кредитование, снижение арендной платы, получение субсидий на участие в выставках.

В Минске стартовал традиционный месячник по благоустройству города

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»-4


Работа кипит в каждом уголке столицы – в парках, скверах, вдоль центральных магистралей и на маленьких улочках. За время осенней акции планируется посадить значительно больше деревьев, чем в прошлом году – около 10 тысяч и тысячи кустарников.

К обильным осенним осадкам готовы городские ливневые стоки

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»-7

   
Из коллекторов достают тысячи кубометров песка и мусора. Для обеспечения бесперебойной работы систем водоотвода  во время сезона дождей  проводятся внутренние обследования  сетей.  Так, специалистами уже пройдено 230 километров. Ситуацию под землёй отслеживает специальная машина, которая размывает накопившийся песок, и специальный робот проводит телеинспекцию. Что позволяет моментально отображать на компьютере результаты мониторинга.

В Минске активно идет вакцинация против гриппа 

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»-10


На данный момент уже более 40 тысяч горожан согласились защититься от вируса. Всего планируется привить около 40% минчан.  В нынешнем осенне-зимнем сезоне для бесплатной вакцинации против гриппа поликлиники Минска предлагают белорусскую вакцину. Привиться можно и платно – импортным препаратом.

Возраст женщин для скрининга рака молочной железы в столице предложили снизить с 50 до 45 лет

Какие вакансии есть в Минске и зачем робота отправили в коллектор: новости «Большого города»-13


Пилотный проект уже стартовал в Советском районе. А в следующем году этот опыт распространится по другим территориальным единицам Минска. Сейчас во всех поликлиниках составляют списки женщин, которые подлежат такому обследованию, определяют наличие оборудования и кадров. При этом столичные медики подчеркивают, что проведение скрининга целесообразно  при условии охвата 75% женщин. 

Что ещё интересного произошло в «Большом городе» смотрите здесь

# общество # Социальная инфраструктура

Другие новости рубрики

Все новости
Орден Матери вручат 28 многодетным минчанкам
10 октября 2016 14:19

Орден Матери вручат 28 многодетным минчанкам

На нормализацию систем отопления у коммунальных служб Беларуси уйдёт около трёх дней
10 октября 2016 13:57

На нормализацию систем отопления у коммунальных служб Беларуси уйдёт около трёх дней

Погода в Беларуси: за два дня выпала месячная норма осадков, ливни прекратятся на этой неделе
10 октября 2016 09:31

Погода в Беларуси: за два дня выпала месячная норма осадков, ливни прекратятся на этой неделе