Прямой эфир

О внутренней конкуренции, дружбе и суеверии в спорте. Интервью с волейболистками «Минчанки»

11 мая 2025 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Минчанка» – 12-кратный победитель чемпионата Беларуси. В финальной серии подопечные Ольги Пальчевской обыграли могилевский «Коммунальник» со счетом 3:0.

Минчанка в этом сезоне завершила российскую Суперлигу на 11-й позиции из 14, хотя лучший результат был топ-5. Кто играет в сильнейшей команде страны, как попадают в «Минчанку», а также есть ли дружба и как она уживается с внутренней конкуренцией – поинтересовались у самих чемпионок. 

В студии «Спорттаймера» маститая Надежда Столяр и молодая Валерия Турчина.

О внутренней конкуренции, дружбе и суеверии в спорте. Интервью с волейболистками «Минчанки»-2

Юлия Силипицкая, ведущая:
В женском волейболе суеверие существует? 

Надежда Столяр, блокирующая ВК «Минчанка»:
Я не суеверный человек. Я верю в Бога. «Псалом 90» каждый раз перед игрой читаю. И молитвы обязательно.

Валерия Турчина, диагональная ВК «Минчанка»:
Я суеверный человек. Мне нужно, чтобы в рюкзаке все было сложено идеально. Кроссовки всегда одинаково лежат, наколенники, шлепки в одну сторону. И потом форма, полотенце, все.

Юлия Силипицкая:
В волейболе внутренняя конкуренция существует? В команде? 

Надежда Столяр:
Да. Конечно, как без конкуренции? Без конкуренции стоишь на месте. 

Юлия Силипицкая:
А за что вы конкурируете? 

Надежда Столяр:
За место в составе.

Подробнее в видео.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла второе место на чемпионате мира
11 мая 2025 16:40

Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла второе место на чемпионате мира

Финал ЧМ по пляжному футболу – смотрите прямую трансляцию матча Беларусь-Бразилия на СТВ
11 мая 2025 06:15

Финал ЧМ по пляжному футболу – смотрите прямую трансляцию матча Беларусь-Бразилия на СТВ

«Цитадель» стала чемпионом Женской хоккейной лиги
10 мая 2025 19:48

«Цитадель» стала чемпионом Женской хоккейной лиги