О внутренней конкуренции, дружбе и суеверии в спорте. Интервью с волейболистками «Минчанки»

«Минчанка» – 12-кратный победитель чемпионата Беларуси. В финальной серии подопечные Ольги Пальчевской обыграли могилевский «Коммунальник» со счетом 3:0.
Минчанка в этом сезоне завершила российскую Суперлигу на 11-й позиции из 14, хотя лучший результат был топ-5. Кто играет в сильнейшей команде страны, как попадают в «Минчанку», а также есть ли дружба и как она уживается с внутренней конкуренцией – поинтересовались у самих чемпионок.
В студии «Спорттаймера» маститая Надежда Столяр и молодая Валерия Турчина.
Юлия Силипицкая, ведущая:
В женском волейболе суеверие существует?
Надежда Столяр, блокирующая ВК «Минчанка»:
Я не суеверный человек. Я верю в Бога. «Псалом 90» каждый раз перед игрой читаю. И молитвы обязательно.
Валерия Турчина, диагональная ВК «Минчанка»:
Я суеверный человек. Мне нужно, чтобы в рюкзаке все было сложено идеально. Кроссовки всегда одинаково лежат, наколенники, шлепки в одну сторону. И потом форма, полотенце, все.
Юлия Силипицкая:
В волейболе внутренняя конкуренция существует? В команде?
Надежда Столяр:
Да. Конечно, как без конкуренции? Без конкуренции стоишь на месте.
Юлия Силипицкая:
А за что вы конкурируете?
Надежда Столяр:
За место в составе.
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