О внутренней конкуренции, дружбе и суеверии в спорте. Интервью с волейболистками «Минчанки»

Минчанка в этом сезоне завершила российскую Суперлигу на 11-й позиции из 14, хотя лучший результат был топ-5. Кто играет в сильнейшей команде страны, как попадают в «Минчанку», а также есть ли дружба и как она уживается с внутренней конкуренцией – поинтересовались у самих чемпионок.

Юлия Силипицкая, ведущая:

В женском волейболе суеверие существует?

Надежда Столяр, блокирующая ВК «Минчанка»:

Я не суеверный человек. Я верю в Бога. «Псалом 90» каждый раз перед игрой читаю. И молитвы обязательно.

Валерия Турчина, диагональная ВК «Минчанка»:

Я суеверный человек. Мне нужно, чтобы в рюкзаке все было сложено идеально. Кроссовки всегда одинаково лежат, наколенники, шлепки в одну сторону. И потом форма, полотенце, все.

Юлия Силипицкая:

В волейболе внутренняя конкуренция существует? В команде?

Надежда Столяр:

Да. Конечно, как без конкуренции? Без конкуренции стоишь на месте.

Юлия Силипицкая:

А за что вы конкурируете?

Надежда Столяр:

За место в составе.