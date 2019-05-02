Как выбрать велосипед?

Велосезон объявлен открытым, а это значит, что самое время доставать велосипеды. Но прежде не забудьте его проверить, ведь даже сдутая шина может лишить вас удовольствия от велопрогулки.

Приниматься за ремонт своего двухколёсного друга самостоятельно не стоит, ведь даже у самого опытного велосипедиста под рукой может не оказаться нужного инструмента. Владислав Мелешко, велоэксперт:

Нельзя велосипеды починить, как в детстве, на коленке, некоторые велосипеды требуют особого подхода и знаний. Люди могут совершать ошибки, смазывать тормоза, когда этого делать не стоит. В любой мастерской можно сделать бесплатно диагностику.

Однако, чтобы провести мини-диагностику, не разбирая транспортное средство, достаточно знать общую информацию о велосипеде. Начнем с проверки тормозов перед сезоном. Дмитрий Малышчиц, мастер:

Чтобы проверить ободные тормоза, вот здесь есть пружиночка, мы это всё раздвигаем, смотрим на состояние колодок. То есть хорошие новые колодки, вот они выглядят: тормозной материал полностью не использован, плохая – протёртая до металлического блеска.

Помните и о цепи велосипеда. Когда при кручении педалей она издает неприятные скрипящие звуки, её лучше смазать, иначе деталь быстрее изнашивается, растягивается и со временем «съедает» звёзды двухколёсного транспорта.

Дмитрий Малышчиц:

Перед сезоном нужно проверить самостоятельно на наличие люфтов в колесе, в каретке той же. Одной рукой берёмся за раму, второй – за велосипед, шатаем из стороны в стороны. По этому колесу видно, что оно сильно шатается, его нужно перебрать, посмотреть, чтобы не вылетело колесо просто из рамы.

А тем минчанам, у которых ещё нет своего двухколёсного друга, специалисты советуют при его выборе помнить, что цена не всегда оправдывает качество. Владислав Мелешко:

Тут не стоит спрашивать совета у друга, тут нужно принять выбор самостоятельно. Как бы сделал я, наверное: взял бы напрокат велосипед горный и городской и, поездив на одном и другом, я бы мог принять решение, которое мне нужно. В горном велосипеде человек едет – больше наклонён, а в городском – посадка вертикальная.

Большую популярность сегодня также приобрели и электровелосипеды. Когда крутить педали – решать вам, главное зажать кнопку газа, ведь благодаря электромотору транспорт едет самостоятельно. Владислав Мелешко:

Это велосипед гоночный. Он очень комфортный, на нём удобно прыгать, на нём очень комфортно ехать по плохой дороге. По городу, если только на скорости преодолевать бордюры, в этом нет смысла. Велосипед с классической рамой, который у вас в руках, это подойдёт вариант и парням, и девушкам. У него нет задней подвески, этот велосипед в более доступной ценовой категории.