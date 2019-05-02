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Как выбрать велосипед?

02 мая 2019 08:04
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Велосезон объявлен открытым, а это значит, что самое время доставать велосипеды. Но прежде не забудьте его проверить, ведь даже сдутая шина может лишить вас удовольствия от велопрогулки.

Как выбрать велосипед? -1

Приниматься за ремонт своего двухколёсного друга самостоятельно не стоит, ведь даже у самого опытного велосипедиста под рукой может не оказаться нужного инструмента.

Владислав Мелешко, велоэксперт:
Нельзя велосипеды починить, как в детстве, на коленке, некоторые велосипеды требуют особого подхода и знаний. Люди могут совершать ошибки, смазывать тормоза, когда этого делать не стоит. В любой мастерской можно сделать бесплатно диагностику.

Как выбрать велосипед? -4

Однако, чтобы провести мини-диагностику, не разбирая транспортное средство, достаточно знать общую информацию о велосипеде. Начнем с проверки тормозов перед сезоном.

Дмитрий Малышчиц, мастер:
Чтобы проверить ободные тормоза, вот здесь есть пружиночка, мы это всё раздвигаем, смотрим на состояние колодок. То есть хорошие новые колодки, вот они выглядят: тормозной материал полностью не использован, плохая протёртая до металлического блеска.

Как выбрать велосипед? -7

Помните и о цепи велосипеда. Когда при кручении педалей она издает неприятные скрипящие звуки, её лучше смазать, иначе деталь быстрее изнашивается, растягивается и со временем «съедает» звёзды двухколёсного транспорта.

Как выбрать велосипед? -10

Дмитрий Малышчиц:
Перед сезоном нужно проверить самостоятельно на наличие люфтов в колесе, в каретке той же. Одной рукой берёмся за раму, второй за велосипед, шатаем из стороны в стороны. По этому колесу видно, что оно сильно шатается, его нужно перебрать, посмотреть, чтобы не вылетело колесо просто из рамы.

Как выбрать велосипед? -13

А тем минчанам, у которых ещё нет своего двухколёсного друга, специалисты советуют при его выборе помнить, что цена не всегда оправдывает качество.

Владислав Мелешко:
Тут не стоит спрашивать совета у друга, тут нужно принять выбор самостоятельно. Как бы сделал я, наверное: взял бы напрокат велосипед горный и городской и, поездив на одном и другом, я бы мог принять решение, которое мне нужно. В горном велосипеде человек едет больше наклонён, а в городском – посадка вертикальная.

Как выбрать велосипед? -16

Большую популярность сегодня также приобрели и электровелосипеды. Когда крутить педали – решать вам, главное зажать кнопку газа, ведь благодаря электромотору транспорт едет самостоятельно.

Владислав Мелешко:
Это велосипед гоночный. Он очень комфортный, на нём удобно прыгать, на нём очень комфортно ехать по плохой дороге. По городу, если только на скорости преодолевать бордюры, в этом нет смысла. Велосипед с классической рамой, который у вас в руках, это подойдёт вариант и парням, и девушкам. У него нет задней подвески, этот велосипед в более доступной ценовой категории.

Как выбрать велосипед? -19

Усиленные колёса велосипеда кросс-кантри в сочетании с посадкой, которая позволяет преодолевать препятствия, прекрасно подойдут для городской езды.

Когда выбор сделан, можно смело отправляться в своё маленькое путешествие, но не забывайте, что каждые 800 километров желательно проверять, как минимум, состояние цепи, колодок, чтобы не упустить момент и не потерять своего двухколёсного друга.

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