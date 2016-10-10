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«Звонят, не остаются безучастными»: минский угрозыск благодарит жителей за помощь

10 октября 2016 16:25
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Новости Беларуси. О том, как минчане помогают милиции, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Как помогают минчане Вам в раскрытии преступлений? На сайтах очень часто появляются видео с камер наружного наблюдения, либо фотографии подозреваемых в совершении преступлений. И милиция обращается к людям с просьбой, если кто-то узнал или что-то знает, сообщить об этом в органы внутренних дел. Насколько эффективен этот метод поиска подозреваемых?

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Очень активную работу сегодня проводят минские граждане в оказании помощи по фактам совершённых преступлений милиционерам.

За это им – огромное спасибо.

Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Звонят, не остаются безучастными сегодня граждане города Минска к проблеме не только милиции, а таких же граждан, как они сами. Каждый своё людское горе берёт за основу и не остаётся безучастным к этой проблеме. Звонят, подсказывают, видят определённые моменты правонарушений, преступлений, где приходится воочию сразу же, по горячим следам реагировать на эти факты, события.

«Звонят, не остаются безучастными»: минский угрозыск благодарит жителей за помощь -1


Олег Степанюк, СТВ:
То есть, камеры наружного видеонаблюдения, установленные всюду, очень помогают.

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
И камеры помогают, и граждане сами звонят.

Кто-то видит какую-то нестандартную ситуацию, пытается вмешаться, либо сам даже документирует этот момент.

И это в последующем помогает устанавливать нам лиц, и данные граждане тоже остаются не без внимания – их поощряют, вызывают на наши рабочие совещания, коллективные, тематика освещается и на стенгазетах наших, и в ведомственных газетах и по телевидению. Поэтому, спасибо.  

Что ещё интересного произошло в «Большом городе» смотрите здесь

# общество # Милиция Беларуси

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