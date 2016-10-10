«Звонят, не остаются безучастными»: минский угрозыск благодарит жителей за помощь

Новости Беларуси. О том, как минчане помогают милиции, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Как помогают минчане Вам в раскрытии преступлений? На сайтах очень часто появляются видео с камер наружного наблюдения, либо фотографии подозреваемых в совершении преступлений. И милиция обращается к людям с просьбой, если кто-то узнал или что-то знает, сообщить об этом в органы внутренних дел. Насколько эффективен этот метод поиска подозреваемых?

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Очень активную работу сегодня проводят минские граждане в оказании помощи по фактам совершённых преступлений милиционерам.

За это им – огромное спасибо.

Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Звонят, не остаются безучастными сегодня граждане города Минска к проблеме не только милиции, а таких же граждан, как они сами. Каждый своё людское горе берёт за основу и не остаётся безучастным к этой проблеме. Звонят, подсказывают, видят определённые моменты правонарушений, преступлений, где приходится воочию сразу же, по горячим следам реагировать на эти факты, события.