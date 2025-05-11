Богодель: совсем недавно мы говорили, что мир сошёл с ума – сегодня надо говорить, что он слетел с катушек

В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Если совсем недавно мы говорили, что мир сошел с ума, то сегодня уже надо говорить, наверное, что мир слетел с катушек. Потому что то, что сегодня буквально творится, но оно не поддается вообще никакой логике. То есть сегодня многие процессы, они по сути своей неконтролируемы. Это касается международных взаимоотношений между государствами, это взаимосвязь в экономической сфере. Посмотрите, все решается уже сегодня путем силы.

Это, конечно же, и украинский конфликт, мы понимаем, проведение специальной военной операции. Это и Израиль, и Иран, проблемы, которые возникли. Так что говорить? Уже две ядерные державы, это Пакистан и Индия, до чего докатились. Сегодня могут вводиться просто экономические санкции влет. То есть 100-150 %, завтра с утра это меняется. Слова политика зачастую, причем даже высшего уровня, они абсолютно не ценятся, то есть обесценились полностью. То же самое можно говорить и во внутриполитических связях внутри государств.

Идет сегодня противостояние национальных и глобальных элит. По большому счету, мы сегодня видим то, что все процессы взаимосвязаны, но при этом достаточно неконтролируемы. Но я уверен, что есть бенефициары, есть те выгодополучатели, которые получат выгоду от этого всего. Мы не будем говорить о каких-то отдельных там, может быть, лицах, чтобы не скатиться куда-то в конспирологию, а вот вопросы, связанные с транснациональными компаниями, корпорациями, банками, они приводят к тому, что есть чей-то интерес. Вот этот интерес и выражают одна и вторая сторона.