Депутат от «Альтернативы для Германии»: нас изображают как экстремистов – это просто неправда

Надежда Сасс, ведущая: Ваши оппоненты постоянно пытаются дискредитировать вашу партию как якобы ультраправую и даже неонацистскую. Не могли бы вы пояснить нашим зрителям, какова позиция вашей партии в отношении Победы над гитлеровским нацизмом, которую мы все празднуем в эти дни?

В еще одну горячую точку на карте может вылиться конфликт непримиримых соседей в Азии. Индия и Пакистан пригрозили друг другу войной и закрыли общую границу. Это произошло после того, как 22 апреля исламисты расстреляли в Кашмире десятки туристов и паломников. В ответ Нью-Дели открыто обвинил Исламабад в поддержке приграничного терроризма. Кому выгоден вооруженный конфликт на юге Азии и начнется ли война уже в ближайшие дни?

Андреас Юрка, депутат ландтага Баварии от партии «Альтернатива для Германии»:

Ну, конечно, мы не восхваляем старые правительства. Давайте скажем это так, более дипломатично. Мы не такие, какими нас изображают как экстремистов. Это просто неправда. Я бы сказал, мы просто партия здравого смысла. Мы как бы более консервативные, я бы сказал, в культурном плане, традиционно, а также в отношении миграционных законов. Мы хотим усилить контроль в отношении миграции. Мы хотим большей стабильности в экономике, большей независимости в энергетике. И это не значит, что мы просто делаем ставку на солнечную энергию.

Например, мы делаем ставку на то, что мы основываем нашу энергию на чем угодно. Например, на газе из России, на солнце, на нефти из Саудовской Аравии и где бы это ни было. Важно иметь стабильную страну, стабильную экономику, и, возможно, это макиавеллистический подход. То, что служит стране, служит народу – в конечном счете служит и интересам правительства.