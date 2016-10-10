«Глухарь» и «Ментовские войны»: много ли правды в сериалах про угрозыск?

Новости Беларуси. Бесконечные погони и перестрелки в кино – реальность или выдумка? Об этом рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Образ сотрудника уголовного розыска зачастую окружен таким ореолом романтики.

Здесь во многом постарались кинематографисты – это многочисленные сериалы, фильмы. Не знаю, есть ли у Вас время смотреть телевизор, но, когда Вы видите такие фильмы, улыбаетесь? Много ли там правды?

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Ну, сказать про правду. Естественно, сюжет того или иного фильма основан на каких-то реальных событиях.

Консультируют, как правило, и люди, имеющие отношение к нашей милицейской службе, в частности, к уголовному розыску.

Нередки сериалы такие, как «Глухарь», «Ментовские войны» – там, естественно, показывается вся ситуация: красиво идёт, разговор, общение, раскручивают тот или иной сюжет, борьба, как говорится, идёт с преступностью, разыскивают преступников, погони, перестрелки. Естественно, в нашей обычной жизни за этими красивыми сериалами стоит рутинная планомерная работа, где по крупицам идёт сбор доказательств вины того или иного преступника, чтобы его задержать и изобличить в совершении преступлений.