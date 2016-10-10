В Минске стали меньше убивать и больше воровать: ГУВД

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома: Всем проявлениям криминала, естественно, противостоят сотрудники розыска и иные службы нашего города Минска. Поэтому в полной мере можно прогуливаться, отдыхать с семьёй, выезжать за город.

Новости Беларуси. Какие преступления чаще всего совершают в Минске, а какие – реже, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ: А, всё-таки, по количеству преступлений, которые фигурируют в Ваших сводках, с какими приходится сталкиваться чаще всего?

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Чаще всего это – кражи имущества всех, в принципе, форм собственности.

В основном, преобладают на сегодняшний день в городе Минске кражи из автомашин, квартирные кражи, либо карманные кражи, либо просто забытые вещи, которые по своей неосмотрительности оставляют граждане, происходит кража их имущества. Поэтому в этой мере противостоит полностью уголовный розыск. В частности, нередки случаи, когда из-за своей беспечности, неосмотрительности наши люди оставляют без внимания, без присмотра те же сумки в автомашинах, которые легко можно увидеть преступнику и воспользоваться.

Именно провоцирование ситуации.

Либо кошелёк лежит в пакете на видном месте, либо мобильник оставили на какой-то стойке, на столе, отвернулись, в то же время сиюминутное желание происходит у другого человека этим воспользоваться.