В Минске стали меньше убивать и больше воровать: ГУВД
Новости Беларуси. Какие преступления чаще всего совершают в Минске, а какие – реже, рассказали в «Большом городе».
Олег Степанюк, СТВ:
Насколько сегодня Минск благополучен или неблагополучен по криминогенной обстановке?
Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Ситуация в городе Минске в настоящий день благополучная.
Нет никаких преткновений того, что криминал разгуливает по нашим улицам.
Олег Степанюк, СТВ:
Рад слышать.
Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Всем проявлениям криминала, естественно, противостоят сотрудники розыска и иные службы нашего города Минска. Поэтому в полной мере можно прогуливаться, отдыхать с семьёй, выезжать за город.
Олег Степанюк, СТВ:
А, всё-таки, по количеству преступлений, которые фигурируют в Ваших сводках, с какими приходится сталкиваться чаще всего?
Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Чаще всего это – кражи имущества всех, в принципе, форм собственности.
В основном, преобладают на сегодняшний день в городе Минске кражи из автомашин, квартирные кражи, либо карманные кражи, либо просто забытые вещи, которые по своей неосмотрительности оставляют граждане, происходит кража их имущества. Поэтому в этой мере противостоит полностью уголовный розыск. В частности, нередки случаи, когда из-за своей беспечности, неосмотрительности наши люди оставляют без внимания, без присмотра те же сумки в автомашинах, которые легко можно увидеть преступнику и воспользоваться.
Именно провоцирование ситуации.
Либо кошелёк лежит в пакете на видном месте, либо мобильник оставили на какой-то стойке, на столе, отвернулись, в то же время сиюминутное желание происходит у другого человека этим воспользоваться.
Олег Степанюк, СТВ:
О профилактике чуть попозже поговорим. А что касательно тяжких, особо тяжких преступлений – как обстоит дело в Минске? Я имею в виду грабежи, убийства. Насколько часто Вам приходится сталкиваться?
Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Приходится, естественно, сталкиваться.
В последнее время наблюдается снижение всех категорий тяжких преступлений, касаемо и грабежей, и разбоев, и убийств.
Незначительное их количество совершается, в то же время злоумышленники в совершении данных преступлений постоянно устанавливаются и процент раскрытия данных преступлений очень высок.
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