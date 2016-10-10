Как минская продавщица ограбления не заметила: ювелирный, маски Anonymous и лопата

Новости Беларуси. О нестандартном преступлении рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Вы не один год работаете уже в уголовном розыске, на Вашей памяти есть какое-то громкое преступление, которое запомнилось Вам, которое Вы выделяете из всех, раскрытых Вами. Может быть, отличалось какой-то необычностью, может быть, нелепостью.

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Да, на сегодняшний день приходит недавний пример. Зимой, 16 января, помните, была снежная погода, по-моему, была пятница, был ураган снежный и этим, в принципе, воспользовались преступники. По улице Сурганова, 76 находится ювелирный магазин, один из самых первых в Минске, куда ворвались трое преступников.

На лице с целью сокрытия внешности были надеты маски Anonymous – это белая маска с усиками и улыбающимся человеком.

Как в тех американских боевиках, когда происходит ограбление банков, ворвались трое преступников в эту ювелирную лавку, начали громить принесёнными с собой металлическими прутками витрины, тогда похитили огромное количество ювелирных изделий. Благодаря кропотливой работе, во взаимодействии с республиканскими органами внутренних дел удалось установить буквально через два месяца преступников и изобличить их в совершении преступления.

Что нестандартное было в ситуации: было много снега, одна из продавщиц, чтобы почистить крыльцо, направилась на улицу.

Взяла лопату, надела на голову капюшон и даже не видела, как в помещение магазина к её напарнице ворвались трое преступников