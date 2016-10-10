Нашёл на рюмку, найди и на такси: замначальника минского угрозыска

Новости Беларуси. О том, что пьяный – лёгкая добыча для преступников, рассказали в «Большом городе».

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Как правило, жертвами преступников при совершении насильственных преступлений, в данном случае, уличных грабежей, становятся граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Опять же, как говорится, нашёл на рюмку, найди и на такси. Ну, если такая ситуация, просто рекомендации тем людям, которые с ним находятся в тот или иной момент – чтобы довезли до дома, оказали какую-то помощь в доставлении этого человека, если он где-то, как говорится, лишнего выпил. Это – основные меры и безопасности, и для того, чтобы не провоцировать.