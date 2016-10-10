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Нашёл на рюмку, найди и на такси: замначальника минского угрозыска

10 октября 2016 16:32
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Новости Беларуси. О том, что пьяный – лёгкая добыча для преступников, рассказали в «Большом городе».

Николай Шибалко, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Как правило, жертвами преступников при совершении насильственных преступлений, в данном случае, уличных грабежей, становятся граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Опять же, как говорится, нашёл на рюмку, найди и на такси. Ну, если такая ситуация, просто рекомендации тем людям, которые с ним находятся в тот или иной момент – чтобы довезли до дома, оказали какую-то помощь в доставлении этого человека, если он где-то, как говорится, лишнего выпил.  Это – основные меры и безопасности, и для того, чтобы не провоцировать.

Что ещё интересного произошло в «Большом городе» смотрите здесь

# общество # Милиция Беларуси

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