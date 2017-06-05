Вступительная кампания в Беларуси-2017: «Что происходит»

Новости Беларуси. Для белорусских абитуриентов начинается жаркая пора – в июне стартует вступительная кампания. Уже 12 июня – первый экзамен по белорусскому языку в рамках централизованного тестирования. Также в июне начнётся подача документов в ВУЗы. Об особенностях нынешней вступительной кампании, о том, имеет ли сегодня значение наличие диплома о высшем образовании, говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

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