Хотел быть военным, а стал парикмахером. Как сложилась судьба «Мистера Харизмы» из Бобруйска

Новости Беларуси. Андрей Ладонько, представитель Беларуси на международном конкурсе «Super Model Universe», во время ток-шоу «Что происходит» рассказал о том, какую профессию выбрал.

Хочу представить очень популярного молодого человека, в своё время о нём писали, наверное, все белорусские СМИ. Писали следующее: «19-летний слесарь из Бобруйска стал моделью и представил Беларусь на престижном конкурсе, где получил титул «Мистер Харизма». Андрей Ладонько. Андрей, вы не выглядите, конечно, как слесарь из Бобруйска. Что касается того, надо ли Вам сейчас высшее образование, как Вы видите свою карьеру, и может ли оно повлиять положительно или просто потратите время?

Андрей Ладонько, представитель Беларуси на международном конкурсе «Super Model Universe» (София, 2016):

Я в 2015 году уже поступал в Военную академию. Тогда было ещё три предмета.

Но получилось так, что я по другим показателям не прошёл.

И предметы те, которые я сдал…

И потом стали «Мистером Харизмой».

Андрей Ладонько:

Ну, это уже потом.

И что сейчас? Вы чувствуете необходимость высшего образования?

Андрей Ладонько:

Нет. Сейчас – нет.

Что Вы намерены делать? Кем Вы собираетесь работать?

Андрей Ладонько:

Сейчас я на курсах парикмахеров учусь, строю планы далее, с модельным связанные.