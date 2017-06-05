Педагогические классы: льготные условия поступления девальвируют профессию преподавателя?

Новости Беларуси. Зачем нужны педагогические классы, выясняли во время ток-шоу «Что происходит».

Министерство образования определило перечень специальностей, на которые выпускники педагогических классов могут поступить без вступительных экзаменов. Таких специальностей 38. Такие льготные условия не значат ли, что это, отчасти, девальвирует профессию преподавателя? Поскольку им проще получается, они не должны сдавать экзамены.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Я хотел бы поставить под сомнение льготность этих условий. Давайте посмотрим, кого мы принимаем на таких условиях. Это – те ученики школы, которые окончили успешно педагогические классы, выбрав эту траекторию для себя. Окончили успешно – оценки не ниже 7 по всем предметам, по профильным – не ниже 8.

Прошли профильное собеседование в университете и готовы, как минимум, 5 лет работать по специальности.

Готовы. Это обозначено заранее.

Александра Позняк, начальник Центра развития педагогического образования БГПУ имени Максима Танка:

Это, действительно, уникальный проект, на сегодняшний день в республике 3,5 тысячи таких учащихся в более, чем 300 классах по всей республике.

А у Вас нет статистики? Девочек, всё-таки, больше?

Александра Позняк:

В первых числах мая мы провели онлайн-опрос, более тысячи 11-классников участвовали. 28% ребят. И это – очень хороший процент для педагогического образования.

Не потеряете их по дороге?

Александра Позняк:

Мы стараемся. Так вот, я хочу заметить, что эти ребята в течение двух лет (10-го и 11-го классов) изучают специальный факультатив «Введение в педагогическую профессию». Этот факультатив – это не дублирование педагогической, психологической информации. Это, как раз, вопрос о самореализации, о самоопределении, которые, кстати, именно в юношеском возрасте наиболее актуальны. Я не согласна с теми, которые говорят, что надо поработать и тогда узнаешь, к чему ты склонен.

Юношеский возраст – это возраст самоопределения.

В том числе, и профессионального. Ребята в профильных классах работают и проходят целую серию педагогических проб. Они пробуют себя помощниками педагогов, помощниками воспитателей, организуют разные там воспитательные дела и так далее. Они пробуют себя в роли педагогов, они узнают себя и свои возможности.