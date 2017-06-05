Дядя Ваня: «Достаточно популярный вопрос ко мне – а как на тебя реагируют студенты?»

Новости Беларуси. О своём опыте преподавания певец рассказал во время ток-шоу «Что происходит».

На самом деле, Иван, Вы – педагог.

Иван Вабищевич, певец, артист, шоумен, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» БНТУ:

Уже почти 15 лет.

Ассистент кафедры водоснабжения и водоотведения БНТУ.

Иван Вабищевич:

Совершенно верно.

Как студенты относятся, когда видят такого педагога?

Иван Вабищевич:

Относятся, как к педагогу. То есть, это достаточно популярный вопрос ко мне: «А как на тебя реагируют студенты?»

Они нормально реагируют.

Тем более, что сейчас, уже в силу, наверное, определённой занятости собственной, я уже работаю на полставки и, в основном, я работаю, как раз, с заочниками. То есть, со взрослыми людьми.

А Вам не кажется, что, как раз, непосредственно, Ваш пример и говорит о том, что вот, когда «без меня меня женили», мне подсказали профессию, родители настаивали. Хотя, на самом деле, у тебя ещё, слава Богу, всё сложилось, а могло бы так – ты мог бы заниматься вот этой работой, а любить всё время музыку.

Иван Вабищевич:

В моём случае, как раз, меня без меня не женили. То есть, это для моих родителей было…

Да, это семейная традиция, семейная специальность.

У меня была завкафедрой бабушка, у меня мама там работает, у меня папа у мамы учился, брат младший тоже там же и тоже преподаёт.

То есть, все в семье – слесари широкого профиля.

Иван Вабищевич:

Водоснабженцы и водоотведенцы. Когда я пришёл, как бы, к родителям, вот в этот момент, после 11-го класса, и сказал: «Вы знаете, я, всё-таки, решил – я буду поступать к нам». Вот это было для моей мамы, в первую очередь, таким лёгким шоком: «Ты? Подожди…». Я говорю: «Нет, я знаю, что в этой профессии – во-первых, я там всех знаю, я там с детства рос на этой кафедре. Я знаю, что в этой профессии, если вдруг там у меня откажут разные моменты голоса и так далее, я знаю, как там заработать». Но, в то же время, это – тот случай, когда, наверное, мне повезло. То есть, я, как-то включил какую-то адекватность. Большинство молодых людей, которым 17-18 лет, при том, что, естественно, и я тогда считал, что я уже взрослый – в 17-18 лет человек молодой среднестатистический, мне что-то подсказывает, что, всё-таки, ещё не совсем представляет.