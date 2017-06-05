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Евгений Ливянт: «Несовершенство законодательства, КЗОТа вынуждает людей массово получать дипломы, как корочки»

05 июня 2017 15:12
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Новости Беларуси. Известный репетитор во время ток-шоу «Что происходит» высказал мнение по поводу мотивации поступления в ВУЗы в Беларуси.

У нас перекошено отношение родителей школьников к высшему образованию? В чём ошибка?

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории:
Мне кажется, ошибка не у родителей, не у их детей, а ошибка в законодательстве, ошибка в КЗОТе. Потому что, даже пару шагов по служебной лестнице, в профессиональном росте человек не может сделать, не имея высшего образования.

Когда мы говорим о трудоустройстве,  значительно охотнее люди возьмут человека с опытом, но без образования, чем новоиспечённого студента. И с этой историей очень многие, наверное, согласятся, действительно, сталкиваются, особенно молодые ребята, получившие диплом.

Евгений Ливянт:
Ну, посмотрите, на производстве, чтобы стать мастером или начальником участка, нужно высшее образование. В частных фирмах мы тоже – я вот совладелец частной фирмы – должны соблюдать КЗОТ.

Администратор в моей фирме должен иметь высшее образование. Зачем он его должен иметь?

А Вас за это оштрафуют, если что?

Евгений Ливянт:
К счастью, пока не проверяли. Я – законопослушный человек, и я хочу соблюдать законодательство. Я считаю, что это – несовершенство законодательства, КЗОТа. Что вынуждают людей массово получать дипломы, как корочки.  

Вступительная кампания в Беларуси-2017: «Что происходит»

# общество # Образование в Беларуси

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