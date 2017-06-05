Ливянт: «Не понимаю, что надо как-то шёпотом произносить «репетитор». Что плохого, если он помогает?»

Новости Беларуси. Нужны ли репетиторы для поступления в ВУЗы? Тему обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Евгений Борисович, Вы часто говорите о том, что без подготовки вне школьной программы, вне педагогов, которые есть в классах, не могут сдать современные школьники централизованное тестирование.

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории:

Это совершенно так и есть. Потому что, если Вы посмотрите средние баллы на ЦТ, они по математике и физике 20 из 100. И, если Вы посмотрите на баллы на школьных экзаменах, а это – 8,9,10 по 10-балльной системе, Вы понимаете, что происходит какой-то когнитивный диссонанс.

Естественно, абсолютное большинство абитуриентов, которые готовятся к ЦТ, они готовятся вместе с репетиторами.

Но я не понимаю вот эту настороженность – что надо как-то шёпотом произносить «репетитор». Послушайте, вчера выясняли не только, кто лучший футболист (Рональдо или Буффон), но ещё, кто лучший тренер. И оказалось, что Зидан – лучший тренер, чем тренер «Ювентуса». У нас – конкурентный мир. В условиях конкуренции, что такого зазорного? Можно готовиться самому, «респект и уважуха» этому молодому человеку. Но, что плохого, если помогает репетитор?

Вадим Кнышев, главный редактор учреждения «Редакция газеты «Настаўніцкая газета»:

Вы сказали, что без репетитора невозможно.

Евгений Ливянт:

Это – статистика.

Вадим Кнышев:

Какая статистика? Вот Вы сейчас, как профессионал, вводите телезрителей в заблуждение. Ведь мы с Вами понимаем, профессионально занимаясь вопросом, что корреляция между результатами выпускных экзаменов в школе и централизованным тестированием – далеко не то. Централизованное тестирование – это специальное испытание, которое ранжирует абитуриентов. Это – не Единый госэкзамен в России.

Поэтому, давайте, мы не будем вводить людей в заблуждение.

Мы профессиональную дискуссию ведём.

Людмила Хухлындина, начальник главного управления учебной и научно-методической работы БГУ:

Не забывайте, что оценка в школе – это ранжируются в классе ребята. И то, что ранжируется в классе и ранжируется по всей стране – это разные вещи.

Евгений Ливянт:

Вы показывали сюжет – там был мой ученик. И я не хочу называть, я же не знал, что здесь встречу – и здесь, в зале находится мой ученик. Практически все абитуриенты, которые претендуют на места в ВУЗах, где для поступления нужны 300 баллов и больше – практически все они готовятся с репетиторами. Вы можете с этим спорить, вы можете говорить, что сейчас не лето, а зима. Но это медицинский факт.