Минобразования Беларуси: приём абитуриентов в 2017 году снижен на 1,7%

Новости Беларуси. Насколько сократили количество мест в ВУЗах, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Мы планируем принять в ВУЗы в этом году порядка 52 тысяч абитуриентов. При этом порядка 47% – это бюджетники, остальные – «платники».

Имеет место определённое сокращение, однако здесь нужно понимать, что сокращение не радикальное.

Оценивая заказ, который существует у нас – у нас есть автоматизированная система заказа, с учётом ситуации в экономике заказчики корректируют цифры, которые подают в эту систему и мы уменьшаем приём. Если говорить, в целом, по цифрам, по сравнению с фактом приёма прошлого года – на 1,7% у нас будет снижен приём.