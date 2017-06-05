Занимался в оперной студии, собирался в школу милиции, а поступил на «Водоснабжение и канализацию». Как Дядя Ваня профессию выбирал

Новости Беларуси. Певец во время ток-шоу «Что происходит» рассказал, как определялся с тем, куда поступать.

Иван Вабищевич, певец, артист, шоумен, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» БНТУ:

По собственному опыту скажу. У меня была когда-то возможность поступить в театральный. При том, что тогда, как раз, набирался музыкальный курс, под музыкальный театр. И всё к этому пророчило. Я там занимался в оперной студии, уже знал, что такое сцена и знал, что это такое. Мне это, конечно, всё нравилось. Плюс, параллельно, у меня ещё был выбор: можно было поступить в школу милиции, потому что у меня был профильный класс.

И, по итогу, я поступаю на специальность, которая известна моей семье.

Это – инженерная специальность «Водоснабжение и канализация». И я объясню, почему я это сделал.

Из-за родителей.

Иван Вабищевич:

Нет, не из-за родителей. Тогда, при том, что это, как раз, был расцвет времени, когда было модно быть бухгалтером, потом экономистом, потом юристом.

Так что, Вы просчитывали, что это будет надёжная работа?

Иван Вабищевич:

Я просчитывал то, что… Мне говорили: «Давай, поступай в театралку, ты ж хорошо поёшь». Я сказал: «Нет. Давайте вот моё хобби останется моим хобби. Что с ним будет дальше, я не знаю. Но, на всякий случай, я получу профессию, в которой я смогу, мало ли, если вдруг я когда-нибудь не смогу петь – я смогу в ней заработать».