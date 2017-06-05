«Высшее образование даёт ощущение доминантности. Это биологическая мотивация. Как у бабуинов»

Новости Беларуси. Профессор экономики во время ток-шоу «Что происходит» высказал своё мнение о стремлении людей получить высшее образование.

Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор:

Мы всё время говорим о том, что высшее образование – все сегодня выступающие говорят, что это социально значимо. Но ведь мотивацию, которую все приводят – это мотивация биологическая. Это – еда, это – дети, которые могут пойти, потому что ты их можешь накормить.

И, третье, это – чувство превосходства.

И доминантность. Высшее образование даёт ощущение доминантности, превосходства над другими. Это всё – биологические начала. Как у бабуинов.