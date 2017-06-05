Прямой эфир

«Высшее образование даёт ощущение доминантности. Это биологическая мотивация. Как у бабуинов»

05 июня 2017 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Профессор экономики во время ток-шоу «Что происходит» высказал своё мнение о стремлении людей получить высшее образование.

Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор:
Мы всё время говорим о том, что высшее образование – все сегодня выступающие говорят, что это социально значимо. Но ведь мотивацию, которую все приводят – это мотивация биологическая. Это – еда, это – дети, которые могут пойти, потому что ты их можешь накормить.

И, третье, это – чувство превосходства.

И доминантность. Высшее образование даёт ощущение доминантности, превосходства над другими. Это всё – биологические начала. Как у бабуинов. 

Вступительная кампания в Беларуси-2017: «Что происходит»

# общество # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Ливянт: «Не понимаю, что надо как-то шёпотом произносить «репетитор». Что плохого, если он помогает?»
05 июня 2017 17:24

Ливянт: «Не понимаю, что надо как-то шёпотом произносить «репетитор». Что плохого, если он помогает?»

«Дарят день, два, год, а может, и целую жизнь кому-то». Как стать безвозмездным донором?
05 июня 2017 17:12

«Дарят день, два, год, а может, и целую жизнь кому-то». Как стать безвозмездным донором?

Занимался в оперной студии, собирался в школу милиции, а поступил на «Водоснабжение и канализацию». Как Дядя Ваня профессию выбирал
05 июня 2017 16:56

Занимался в оперной студии, собирался в школу милиции, а поступил на «Водоснабжение и канализацию». Как Дядя Ваня профессию выбирал