Какие специальности в ВУЗах в 2017 году включены в перечень наиболее востребованных экономикой?

Новости Беларуси. Что это за специальности и кого на них будут принимать, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Могу сказать, что это – актуальный, интересный перечень. Он во благо нашей экономики. Мы часто видим ситуации, когда молодёжь, не всегда осознавая, насколько осознанно они выбирают специальности, идут на престижные, на те специальности, куда идут все. А экономике иногда нужны специалисты в других областях. Поэтому такой перечень был определён. Действительно, это специальности, по которым ежегодно мы имеем где-то в 3-4 раза выше спрос со стороны работодателей на выпускников.

А выпускников у нас недостаточно, так как, в своё время, выбрали эти специальности в меньшем количестве абитуриенты.

И поэтому для мотивации, по инновационным направлениям экономики, талантливых выпускников школ (это – медалисты, это те, кто получили дипломы с отличием, это – победители олимпиад), как раз, без вступительных испытаний определены такие специальности, которые, возможно, не очень престижны сейчас. Это – специальности, связанные с сельским хозяйством, лесным хозяйством. Специальности, связанные с металлургией, литейным производством и так далее. На самом деле, там тоже нужны специалисты.