В Минске на маршрут вышел «умный» мусоровоз
В Минске на маршрут вышел «умный» мусоровоз. Новинку отечественного производителя презентовали чуть больше недели назад, а сегодня это главный помощник в наведении порядка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О том, как современная спецтехника оптимизирует работу городского хозяйства и помогает поддерживать порядок в столице, узнала Анастасия Близнюк.
Эту модель спецмашины для городской инфраструктуры конструкторы прозвали «маневренным атлетом». Ставку сделали на повышение проходимости и возможность управления в стесненных условиях. После нескольких испытаний решение было однозначным: технику – в дело.
Алексей Микульчик, заместитель главного конструктора по автомобильной технике – начальника управления Минского автомобильного завода:
Такие мусоровозы раньше были представлены на рынке Беларуси, Российской Федерации, но они были представлены на шасси «большой семерки». С уходом их с нашего рынка эта ниша осталась вакантной, и МАЗ создал такое шасси, на базе шасси создался мусоровоз, который заполнил эту вакантную нишу. Мы в данный момент развиваем это направление. Мы сделали опытную партию данных шасси, масштабируем этот процесс. Если это получит отклик от потребителя, мы переведем и другую спецтехнику на данный вид шасси.
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Благодаря трем парам колес эта машина теперь легко разворачивается даже в тесных дворах и промышленных зонах. В кабине тоже все по-новому. Умная система с камерами заднего хода подсказывает, где проезд заблокирован припаркованными авто. Водитель также может увидеть, насколько баки полные.
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