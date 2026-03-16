В Минске на маршрут вышел «умный» мусоровоз. Новинку отечественного производителя презентовали чуть больше недели назад, а сегодня это главный помощник в наведении порядка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эту модель спецмашины для городской инфраструктуры конструкторы прозвали «маневренным атлетом». Ставку сделали на повышение проходимости и возможность управления в стесненных условиях. После нескольких испытаний решение было однозначным: технику – в дело.

Алексей Микульчик, заместитель главного конструктора по автомобильной технике – начальника управления Минского автомобильного завода:

Такие мусоровозы раньше были представлены на рынке Беларуси, Российской Федерации, но они были представлены на шасси «большой семерки». С уходом их с нашего рынка эта ниша осталась вакантной, и МАЗ создал такое шасси, на базе шасси создался мусоровоз, который заполнил эту вакантную нишу. Мы в данный момент развиваем это направление. Мы сделали опытную партию данных шасси, масштабируем этот процесс. Если это получит отклик от потребителя, мы переведем и другую спецтехнику на данный вид шасси.