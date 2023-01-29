«Понадобилось всего лишь 48 минут». Как пленникам Новогрудского гетто удалось сбежать из фашистского лагеря?
Новости Беларуси. 27 января мир вспоминает жертв холокоста. Особо кровавые события происходили на белорусских землях. Только на территории Беларуси нацисты убили более 800 тысяч евреев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы об этом помним просто на ментальном уровне и даже в мыслях не можем допустить, чтобы кто-то из белорусов покусился на святое для представителя любой конфессии или национальности. Это называется мораль и нравственность. Хотя, наверное, западная демократия и рыночная экономика исключают такие понятия. Ведь с их наличием с памятниками не повоюешь и к Корану лишний раз не прикоснешься. Глядишь, и гей-парады запретят. А это уже опасно для западного общества.
Так что все происходящее в мире сегодня заставляет более пристально взглянуть на наше прошлое, чтобы не растерять главные духовные ориентиры, которые позволяют нам сохранить себя и свою страну.
Таблетка от исторической амнезии – в материале Галины Буро.
В металле застыла порхающая, словно ангел, 12-летняя Михле Сосновская. Как в тот день на праздник Пурим на фотографии из семейного альбома. Девочка, расстрелянная фашистами. Обрубленные ветви дерева жизни как символ более миллиона оборвавшихся детских судеб во времена холокоста. Памятник Михле – на месте Новогрудского гетто. Теперь здесь мемориальный комплекс.
«Ногами били до неузнаваемости». Более 800 тысяч евреев погибли в годы войны – вот история одного из узников.
Галина Буро, корреспондент:
На нарах семьи Рыбак есть табличка – их грудной ребенок. Детей матерям приходилось в лагере прятать, ведь немцы считали трудоспособными узников от 14 до 60 лет. Всех, кто под него не подходил, убивали. Поэтому детей часто прятали на чердаках, и если немцы их находили, то просто выбрасывали в окно с высоты, чтобы не тратить патроны.
Новогрудок 1941-го. Оккупация. Нацисты ведут жестокие расправы над евреями. Наиболее ценных местных мастеров, по разным данным, от пяти до восьми сотен человек, сгоняют в гетто. По сути, трудовой лагерь обслуживал немцев. Жили узники в бараке.
Помещение, где мы находимся сейчас, – это бывшие воеводские конюшни. Были переоборудованы как раз таки в жилые помещения.
Ряды деревянных трехэтажных нар: неизвестность, страх смерти.
Кирилл Твердохлебов, старший научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея:
В самих бараках не было освещения, водоснабжения. И на все помещение этих конюшен достаточно большое стояла только одна печь-буржуйка, которая не могла обогреть даже ту комнату, в которой находилась.
Антисанитария, вши, клопы и никакой медицинской помощи. Немало евреев погибли от болезней и истощения.
Кирилл Твердохлебов:
В 1943 году, когда немецкая армия уже начинает терпеть, скажем так, поражение от советской, начинает отступать, норма хлеба была урезана в два раза – до 125 граммов на человека. Это примерно вот такой кусок.
По воспоминаниям очевидцев, в лагере не летали птицы, не бегали кошки или собаки. Ведь это еда. Четыре фашистских акции расстрела пленников. Немцы подвозят новую рабочую силу. Узники понимают: их в расход. Тогда и рождается дерзкий план побега, который впоследствии назовут самым успешным за всю историю Второй мировой войны. Евреи создают комитет по строительству тоннеля и по ночам под нарами роют ход 70 на 70 сантиметров. Землю выносили в шапках, карманах, прятали в обшивке стен и на чердаке. Изобретали сложные инженерные решения.
Кирилл Твердохлебов:
Одному из узников, электрику, а всего здесь содержалось пять новогрудских электриков, было приказано провести сюда электричество. Можете представить, в бараках не было света. Воруя маленькие кусочки провода, скручивая их между собой, он не просто провел туда кабель, он подключил к нему лампочки, а сам провод запитал где-то от кабеля на территории гетто.
За четыре месяца – 250 метров тоннеля. Конец сентября, ливень – в ту ночь узники решились на опасный побег.
Кирилл Твердохлебов:
На то, чтобы прошли вот эти практически 250 человек, понадобилось всего лишь 48 минут, меньше часа. С учетом того, что кто-то не мог идти, кто-то был болен. Таких людей приходилось связывать веревками и буквально волочь за собой.
Спасшимся узникам удалось уйти в еврейский партизанский отряд братьев Бельских. А тоннель впоследствии действительно был обнаружен во время археологических раскопок.
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