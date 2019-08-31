«Спасибо тебе за всё». Арина Соболенко прекратила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что она прекращает сотрудничество со своим тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом спортсменка написала в Instagram.
«Спасибо тебе за всё и всего наилучшего в будущем», – попрощалась Соболенко.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Информацию также подтвердил и сам Турсунов, для которого новый пост в Instagram стал первым с октября 2018 года.
«К этому вы никогда не сможете подготовиться, но такое иногда случается в жизни. Я надеюсь, что смогу извлечь определённые уроки как тренер, и как человек. И смогу лучше помогать игрокам раскрывать свой потенциал», – с грустью написал Дмитрий Игоревич.
Свою публикацию Турсунов также сопроводил небольшим письмом.
Фото: instagram.com/tursunov_tales
«Я хотел бы поблагодарить тебя за прошлый год и половину этого. Самое забавное и волнительное время в моей жизни. Какое это было путешествие! Действительно, это было лучшее и самое насыщенное время, где я нашёл себя и свое предназначение. Знаю, бывало тяжело, но мне грустно, что дальше мы пойдём разными дорогами. Я счастлив, что могу оглянуться и сказать: я сделал всё, что мог, и мне жаль, что я не смог сделать большего. Всего наилучшего тебе в твоём дальнейшем пути, Тигрица», – подвёл итог бывший тренер белорусской теннисистки.
Дмитрий Турсунов начал тренировать Соболенко летом 2018 года. Вскоре после этого Арина выиграла три турнира – в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне. В феврале Соболенко занимала 9 место в рейтинге WTA, сейчас она опустилась на 13 строчку.
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