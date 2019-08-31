«Спасибо тебе за всё». Арина Соболенко прекратила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что она прекращает сотрудничество со своим тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом спортсменка написала в Instagram. «Спасибо тебе за всё и всего наилучшего в будущем», – попрощалась Соболенко.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Информацию также подтвердил и сам Турсунов, для которого новый пост в Instagram стал первым с октября 2018 года. «К этому вы никогда не сможете подготовиться, но такое иногда случается в жизни. Я надеюсь, что смогу извлечь определённые уроки как тренер, и как человек. И смогу лучше помогать игрокам раскрывать свой потенциал», – с грустью написал Дмитрий Игоревич. Свою публикацию Турсунов также сопроводил небольшим письмом.

Фото: instagram.com/tursunov_tales