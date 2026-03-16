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Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»

16 марта 2026 18:01
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Не только леса делают Беларусь зеленой и узнаваемой во всем мире. Августовский канал – туристическая жемчужина Беларуси наводит лоск перед стартом судоходного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из исторических элементов – шлюзе «Домбровка» – завершается ремонт, который длился с конца ноября.

Строители полностью заменили старые деревянные конструкции на новые. При этом подошли к работе с исторической точностью – отдельные элементы изготовили из сосны, возраст которой за 100 лет. И это закономерно, ведь главная задача – сохранить первозданный облик и первоначально использованные материалы памятника гидротехнического зодчества XIX века.

Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»-2

Лес пилят, щепки летят. На Августовском канале строительная бригада укладывает деревянные балки над шлюзом. У Евгения Гришко задача сродни ювелирной – сделать ровные места соединений между брусьями. Это важно.

Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»-4

Евгений Гришко, судопропускник предприятия «Гродномелиоводхоз»:
Для красоты делаем, чтобы ровные углы были, чтобы не было щелей. Шлюз регулятора было похуже делать. Там нужно больше точности. Потому что, если выпилишь лишнее, неправильно отмеряешь – будет течь вода.

Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»-6

Ремонт на шлюзе «Домбровка» уже назрел – ежегодное обследование выявило высокий износ деревянных конструкций у памятника гидротехнического зодчества XIX века. Обновление решили провести в межсезонье, когда на канале нет навигации – с конца ноября. Первым делом, выполнили отвод воды из шлюза.

Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»-8

Эдмунд Юткевич, начальник участка по эксплуатации Августовского канала предприятия «Гродномелиоводхоз»:
Для того чтобы проводить все эти работы, необходимо было пересыпать перемычку, чтобы можно было отрезать в воду, чтобы она не поступала на шлюз регулятора. Когда мы это сделали, начали демонтаж старых конструкций и установку новых.

Внутри шлюза – аромат свежего дерева: строители заменили все конструкции и затворы, провели ремонт ледорезов. В процессе то и дело приходилось решать нестандартные задачи.

Подробнее в видео.

# Историко-культурные ценности Беларуси

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