Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»

Не только леса делают Беларусь зеленой и узнаваемой во всем мире. Августовский канал – туристическая жемчужина Беларуси наводит лоск перед стартом судоходного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из исторических элементов – шлюзе «Домбровка» – завершается ремонт, который длился с конца ноября. Строители полностью заменили старые деревянные конструкции на новые. При этом подошли к работе с исторической точностью – отдельные элементы изготовили из сосны, возраст которой за 100 лет. И это закономерно, ведь главная задача – сохранить первозданный облик и первоначально использованные материалы памятника гидротехнического зодчества XIX века.

Лес пилят, щепки летят. На Августовском канале строительная бригада укладывает деревянные балки над шлюзом. У Евгения Гришко задача сродни ювелирной – сделать ровные места соединений между брусьями. Это важно.

Евгений Гришко, судопропускник предприятия «Гродномелиоводхоз»:

Для красоты делаем, чтобы ровные углы были, чтобы не было щелей. Шлюз регулятора было похуже делать. Там нужно больше точности. Потому что, если выпилишь лишнее, неправильно отмеряешь – будет течь вода.

Ремонт на шлюзе «Домбровка» уже назрел – ежегодное обследование выявило высокий износ деревянных конструкций у памятника гидротехнического зодчества XIX века. Обновление решили провести в межсезонье, когда на канале нет навигации – с конца ноября. Первым делом, выполнили отвод воды из шлюза.