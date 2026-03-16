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Лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге признан Сэм Энас

16 марта 2026 18:08
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Лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге признан Сэм Энас, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Форвард минского «Динамо» стал главным творцом победы над лидером западной конференции – «Локомотивом».

В основное время матча американец отметился ассистом, выдав шикарную передачу на Алекса Лиможа. А затем стал единственным, кто реализовал буллит. До повторения рекорда в регулярке исполнителю осталось набрать 4 балла. Впереди у подопечных Дмитрия Квартальнова две встречи – ближайшая завтра с «Авангардом». На пятницу намечена дуэль с «Автомобилистом».

Ситуация в таблице по-прежнему запутанная. Ясно одно – «Динамо» не опустится ниже четвертой позиции и начнет борьбу за Кубок Гагарина с преимуществом домашнего льда. Но с кем именно предстоит помериться силами – все еще не понятно.

# Хоккей

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