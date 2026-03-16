Порядок в лесу – вопрос государственный! Как Беларусь приумножает этот стратегический ресурс

Порядок в лесу – вопрос не только хозяйственный, но и государственный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Легкие Европы» – это стратегический ресурс. Обратимся к статистике, которая подтверждает ценность нашего природного достояния.

Белорусский «Лесной фонд» – это более 9,7 миллиона гектаров. Он занимает почти 40 % всей площади страны. За минувшие шесть десятилетий плотность лесов возросла практически в два раза, и ежегодно закладывают новые лесопосадки на десятках тысяч гектаров.

Интересная деталь: на каждого жителя страны приходится примерно по целому гектару леса. А общий запас древесины оценивается более чем в миллиард кубометров. Чтобы сберечь этот потенциал, ведется интенсивная работа по обновлению фонда. За сезон лесовосстановление может проходить почти на 30 тысячах гектаров, а чтобы засадить всего один гектар, требуется до 8 тысяч саженцев. Поэтому каждую весну в Беларуси высаживают миллионы молодых деревьев.

Дополнительные сложности создают стихии. В последние годы ураганы и, как следствие, буреломы повреждали тысячи гектаров леса, и такие участки приходится полностью расчищать и заново восстанавливать. Это кропотливый и долгий путь: превращение саженцев в зрелый лес занимает десятилетия. Весна м самый напряженный период для сотрудников лесного хозяйства. Нужно убрать последствия зимы, подготовить почву, провести посадку и одновременно следить за безопасностью. Уже в марте фиксируются первые лесные пожары, поэтому работы идут сразу по нескольким направлениям. Именно поэтому по всей стране проходят массовые экологические кампании. Уже в апреле начнется традиционная «Неделя леса», во время которой по всей стране высаживают миллионы саженцев. А осенью подключаемся к инициативе «Дай лесу новае жыцце!» – она помогает восстановить участки, пострадавшие от буреломов и непогоды.

А еще – «Чистый лес», во время которой убирают мусор, ликвидируют стихийные свалки и приводят в порядок территории возле дорог и населенных пунктов. Чтобы сохранить нынешнюю лесистость, такие работы проводятся каждый год.

Это часть большой государственной работы по сохранению одного из главных природных богатств страны. И чем больше людей выходит в лес, тем быстрее появляются новые гектары, которые через годы станут настоящими массивами.