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Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!

28 января 2023 17:38
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Новости Беларуси. Спорт победил политику! А международные организации получили очередное подтверждение, что на крупных соревнованиях должны выступать сильнейшие спортсмены. Ведь без полемики о том, можно ли допускать белорусов и россиян к участию в турнире, не обошлось. Арина Соболенко – чемпионка Australian Open. Белоруска покорила главную вершину в теннисном мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она выиграла на турнире самой престижной мировой серии. Подобных стартов в году проводится всего лишь четыре. Поэтому для спортсменов они сродни Олимпийским играм. Имена чемпионов навсегда остаются в истории.

За триумфом белорусского тенниса на австралийской земле наблюдал Сергей Тулупов.

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-1

Эти кадры сегодня облетели весь мир. Белоруска Арина Соболенко – главный ньюсмейкер соревновательной субботы. За финалом Открытого чемпионата Австралии по теннису следили, без преувеличения, миллионы телезрителей. Конечно, и в Беларуси. Конечно, и наш Президент, преданный поклонник Соболенко и в целом спорта. Как написал «Пул Первого», Александр Лукашенко смотрел, болел, эмоционально переживал, но предсказал победу – во втором и третьем сетах. И, конечно, сразу поздравил!

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-4

– Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай.
– Поздравляем!
– Ты хоть какое-то отношение имеешь к ней. Арина, за тебя!

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-7

Триумф Соболенко, естественно, не остался незамеченным во всех сферах. Поздравления приходят сотнями. А это лучшее свидетельство того, что белорусская школа тенниса не просто жива. Она остается конкурентной. И наши спортсмены подтверждают это.

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-10

Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису:
Очень-очень важная победа. Потому что Арина это тот человек, которому пророчили победу в «Большом шлеме» уже несколько лет. И очень важно при всей той работе, которую она выполняет, огромный объем, все-таки увидеть результат этой работы. И это тебе придает сил работать дальше, работать еще больше и показывать похожие результаты.

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-13

Но оппонентки у Соболенко были, есть и будут, и не только на корте. С 2020-го и по сей день ею пытаются манипулировать. Чего только стоит травля в соцсетях. Но Арина давно и ясно дала понять: ее дом – Беларусь. Страна и флаг – в сердце и навсегда. Еще до старта Открытого чемпионата Австралии было много полемики по поводу допуска белорусов и россиян к турниру. Естественно, это не могло не отразиться на эмоциональном состоянии спортсменов. Но Соболенко не дрогнула. И назло конкуренткам победила. Спорт должен оставаться вне политики.

Гайдукевич о победе Соболенко: она показала, что спорт вы у нас никогда не заберете!

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-16

Она шла к триумфу долгие годы. Дважды выигрывала «Большой шлем» в паре. Давно и прочно обосновалась в десятке лучших теннисисток планеты. Но титулов на гранд-слэмах именно в одиночке все не было. В 2023-м все сошлось. Соболенко начала и продолжает год более чем успешно. За плечами сплошь победы. Соперницы меняются – результат на стороне Арины. Беспроигрышная серия составляет уже 11 матчей. К слову, до финала в Австралии Соболенко не отдала соперницам ни одного сета.

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-19

Это первые эмоции спортсменки после решающего сета. Трибуны аплодировали стоя. Спортсменка и ее тренеры тоже не сдержали слез. Это не слабость. Это сила и стойкость. А еще момент исполнения мечты.

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-22

«Спасибо вам, болельщики!» Первые эмоции Соболенко после победы на Australian Open. Смотрите здесь.

Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!-25

Таким образом, Открытый чемпионат Австралии становится самым белорусским в мировом теннисном туре. В 2012-м и 2013-м здесь брала титул Виктория Азаренко. И вот спустя 10 лет вне конкуренции Арина Соболенко. Трофей в Мельбурне взят. С понедельника, 30 января, наша землячка станет второй ракеткой планеты. Но это только пока. Следующая цель – первая в мире.

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# Теннис # общество # Арина Соболенко # Александр Лукашенко # Сергей Тулупов # Татьяна Пучек # Виктория Азаренко # Фотофакт

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