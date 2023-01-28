Лукашенко: теперь всё у Арины есть! Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед!

Новости Беларуси. Спорт победил политику! А международные организации получили очередное подтверждение, что на крупных соревнованиях должны выступать сильнейшие спортсмены. Ведь без полемики о том, можно ли допускать белорусов и россиян к участию в турнире, не обошлось. Арина Соболенко – чемпионка Australian Open. Белоруска покорила главную вершину в теннисном мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она выиграла на турнире самой престижной мировой серии. Подобных стартов в году проводится всего лишь четыре. Поэтому для спортсменов они сродни Олимпийским играм. Имена чемпионов навсегда остаются в истории. За триумфом белорусского тенниса на австралийской земле наблюдал Сергей Тулупов.

Эти кадры сегодня облетели весь мир. Белоруска Арина Соболенко – главный ньюсмейкер соревновательной субботы. За финалом Открытого чемпионата Австралии по теннису следили, без преувеличения, миллионы телезрителей. Конечно, и в Беларуси. Конечно, и наш Президент, преданный поклонник Соболенко и в целом спорта. Как написал «Пул Первого», Александр Лукашенко смотрел, болел, эмоционально переживал, но предсказал победу – во втором и третьем сетах. И, конечно, сразу поздравил!

– Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай.

– Поздравляем!

– Ты хоть какое-то отношение имеешь к ней. Арина, за тебя!

Триумф Соболенко, естественно, не остался незамеченным во всех сферах. Поздравления приходят сотнями. А это лучшее свидетельство того, что белорусская школа тенниса не просто жива. Она остается конкурентной. И наши спортсмены подтверждают это.

Татьяна Пучек, старший тренер женской сборной Беларуси по теннису:

Очень-очень важная победа. Потому что Арина – это тот человек, которому пророчили победу в «Большом шлеме» уже несколько лет. И очень важно при всей той работе, которую она выполняет, огромный объем, все-таки увидеть результат этой работы. И это тебе придает сил работать дальше, работать еще больше и показывать похожие результаты.

Но оппонентки у Соболенко были, есть и будут, и не только на корте. С 2020-го и по сей день ею пытаются манипулировать. Чего только стоит травля в соцсетях. Но Арина давно и ясно дала понять: ее дом – Беларусь. Страна и флаг – в сердце и навсегда. Еще до старта Открытого чемпионата Австралии было много полемики по поводу допуска белорусов и россиян к турниру. Естественно, это не могло не отразиться на эмоциональном состоянии спортсменов. Но Соболенко не дрогнула. И назло конкуренткам победила. Спорт должен оставаться вне политики. Гайдукевич о победе Соболенко: она показала, что спорт вы у нас никогда не заберете!

Она шла к триумфу долгие годы. Дважды выигрывала «Большой шлем» в паре. Давно и прочно обосновалась в десятке лучших теннисисток планеты. Но титулов на гранд-слэмах именно в одиночке все не было. В 2023-м все сошлось. Соболенко начала и продолжает год более чем успешно. За плечами сплошь победы. Соперницы меняются – результат на стороне Арины. Беспроигрышная серия составляет уже 11 матчей. К слову, до финала в Австралии Соболенко не отдала соперницам ни одного сета.

Это первые эмоции спортсменки после решающего сета. Трибуны аплодировали стоя. Спортсменка и ее тренеры тоже не сдержали слез. Это не слабость. Это сила и стойкость. А еще момент исполнения мечты.

«Спасибо вам, болельщики!» Первые эмоции Соболенко после победы на Australian Open. Смотрите здесь.