«Ногами били до неузнаваемости». Более 800 тысяч евреев погибли в годы войны – вот история одного из узников

Новости Беларуси. 27 января мир вспоминает жертв холокоста. Особо кровавые события происходили на белорусских землях. Только на территории Беларуси нацисты убили более 800 тысяч евреев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы об этом помним просто на ментальном уровне и даже в мыслях не можем допустить, чтобы кто-то из белорусов покусился на святое для представителя любой конфессии или национальности. Это называется мораль и нравственность.

«Понадобилось всего лишь 48 минут». Как пленникам Новогрудского гетто удалось сбежать из фашистского лагеря? Куда меньше повезло узникам двух масштабных гродненских гетто. Убийственный труд, избиения, расстрелы. Из 29 тысяч евреев почти все были уничтожены. Через ад холокоста прошел отец Бориса Квятковского. Уже в первые дни в гетто во время работ по выкапыванию ямок под столбы брата убили на его глазах.

Борис Квятковский, член совета Иудейской религиозной общины Гродно:

Какой-то немец-надзиратель стал придираться к брату. Выкопал – он ее заваливает. Снова и снова заставляет копать, если тот выполняет нехотя и медленно, начинает пинать прикладом в спину. Это надоело брату настолько, что, разозлившись, он лопатой раскроил череп охраннику. Естественно, тут же набежали другие охранники. И его тут и застрелили, а потом ногами били до неузнаваемости. Это был уже кусок мяса человеческого.

В конце 1943 года Квятковского вместе с семьей вывезли в Освенцим. Там жену и ребенка сразу умертвили в газовой камере, а его – на работу в концлагерь. Не единожды мужчина чудом избегал смерти и даже сменил свое имя с Мотла на Макса в честь человека, который спас ему жизнь. Вернулся в Гродно в надежде найти родных, но оказалось, что он остался один – семь братьев, сестра и родители погибли. Строить жизнь пришлось с ноля. Эти воспоминания займут место в музее гродненской синагоги после ремонта.

Борис Квятковский:

Хочу сказать обязательно: как мудро и правильно был поставлен вопрос о геноциде в отношении белорусского населения на территориях Республики Беларусь. Борис Квятковский, как историк, продолжает анализировать события. Так ли Гитлер не любил евреев или это был удобный политический ход на выборах? И кто так и не сделал выводы из истории?

Борис Квятковский:

Ужас! Это вся Европа приперлась! Вся Европа. И не было той страны, которая не приняла бы участия и не поставила бы хоть что-нибудь: солдата или технику, редкоземельные материалы или еще что-нибудь. Даже нейтральные страны обслуживали все тот же гитлеровский режим для того, чтобы он уничтожил Советский Союз. Эта ненависть, я не знаю, с какого периода времени, видимо, еще с периода, когда Россия появилась на карте мира как империя, воспитывали сами в себе, культивировали народы Европы. Это явление существует, к сожалению, сегодня оно вылезло особенно выпукло.