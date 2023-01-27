«Все любят Батьку». В чём феномен Лукашенко? Обсудили Пустовой и Азарёнок

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.

Григорий Азаренок, СТВ:

В какой-то далекой Испании, в Сибири все любят Батьку.