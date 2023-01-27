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«Все любят Батьку». В чём феномен Лукашенко? Обсудили Пустовой и Азарёнок

27 января 2023 18:45
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.

Григорий Азаренок, СТВ:
В какой-то далекой Испании, в Сибири все любят Батьку.

«Все любят Батьку». В чём феномен Лукашенко? Обсудили Пустовой и Азарёнок-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Феномен в том, что он хозяин. Он выполнил идею белорусских классиков: свая зямля, свой родны кут. Якубом Колосом воспето и так далее. А еще феномен Лукашенко в том, что он самостоятельный. Он нормальный. Вот допустим, Бельмондо стал бы за Лукашенко или перед Лукашенко, защищая его от выстрелов с Запада.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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