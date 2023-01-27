«Образ Путина демонизировали». Как воспринимают СВО в Испании, рассказал местный журналист

Хосе Мигель Вильярройя, испанский журналист:

Проблема испанского правительства в том, что оно гораздо более влиятельное, чем другие страны. Их позиция кажется более проамериканской, как и в других европейских странах, к примеру, во Франции, в Германии. Сегодня испанское правительство поменялось и у власти сидят те люди, которые делают все то, что им прикажут. В таком виде это все выглядит как лицемерие. Испания – это одна из первых стран, выступающих против России, начиная с 2022 года. Вся их официальная речь превращается в ложь. Поэтому я могу сказать, что все, что здесь происходит, – обширное лицемерие. И достаточно прискорбно, что на официальном уровне на выступлениях вносят недостоверную информацию. И мне кажется, что Испания не имеет собственную внешнюю политику и осуществляет политику Вашингтона и Европейского союза.

Могу сказать, что в начале конфликта присутствовала русофобия, так как в начале конфликта во всех СМИ, по радио и программам Россию выставляли страшным агрессором, а образ Путина демонизировали. Украинцев показывали как нуждающихся в помощи беззащитных людей. Также критиковали людей, не только живущих в России, но и тех, кто просто говорил на русском. Даже будучи у нас в Испании. Правда, также присутствовали испанцы, которые защищали позицию России на тот момент. Спустя некоторое время многие моменты изменились. С каждым разом стало больше людей, которые начинали понимать, что же происходит на самом деле. Они увидели влияние Америки на их экономику, поэтому их восприятие этой ситуации поменялось. Также сегодня новость об этом конфликте уже не стоит на первых строчках, эту новость можно увидеть аж седьмой-восьмой строке.