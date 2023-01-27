«Образ Путина демонизировали». Как воспринимают СВО в Испании, рассказал местный журналист

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.
Хосе Мигель Вильярройя, испанский журналист:
Проблема испанского правительства в том, что оно гораздо более влиятельное, чем другие страны. Их позиция кажется более проамериканской, как и в других европейских странах, к примеру, во Франции, в Германии. Сегодня испанское правительство поменялось и у власти сидят те люди, которые делают все то, что им прикажут. В таком виде это все выглядит как лицемерие. Испания – это одна из первых стран, выступающих против России, начиная с 2022 года. Вся их официальная речь превращается в ложь. Поэтому я могу сказать, что все, что здесь происходит, – обширное лицемерие. И достаточно прискорбно, что на официальном уровне на выступлениях вносят недостоверную информацию. И мне кажется, что Испания не имеет собственную внешнюю политику и осуществляет политику Вашингтона и Европейского союза.
Могу сказать, что в начале конфликта присутствовала русофобия, так как в начале конфликта во всех СМИ, по радио и программам Россию выставляли страшным агрессором, а образ Путина демонизировали. Украинцев показывали как нуждающихся в помощи беззащитных людей. Также критиковали людей, не только живущих в России, но и тех, кто просто говорил на русском. Даже будучи у нас в Испании. Правда, также присутствовали испанцы, которые защищали позицию России на тот момент. Спустя некоторое время многие моменты изменились. С каждым разом стало больше людей, которые начинали понимать, что же происходит на самом деле. Они увидели влияние Америки на их экономику, поэтому их восприятие этой ситуации поменялось. Также сегодня новость об этом конфликте уже не стоит на первых строчках, эту новость можно увидеть аж седьмой-восьмой строке.
Хосе Мигель Вильярройя:
Подведя итог, могу сказать, что в начале конфликта эта новость весьма яро обсуждалась. Последнее время эта новость уже теряет значимость. Вначале преобладало мнение большинства о том, что Украине сейчас нужно дать все необходимое и помочь ей. Но сейчас я заметил, что многие люди думают иначе и не считают, что Украине обязаны помогать поставкой оружия. Также многие делятся мнением, что все эти поставки оружия – большой оружейный бизнес. У многих европейских стран уже истощен оружейный склад, поэтому многое оружие сейчас приобретается у Америки. Все это видят люди, они начинают понимать, что же на самом деле происходит. Инфляция резко возросла. Выросли цены на электроэнергию, рост цен сильно повлиял на компании и на все остальные продукты питания. Правда, инфляция уже снизилась, но, по правде говоря, продукты стали очень дорогими по сравнению со старыми ценами. И в этой ситуации многие испанцы обвиняют Путина. Во многих моментах цены так выросли, что некоторые предприятия не могут себе купить необходимый материал для работы.
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