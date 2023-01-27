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«Он защищает свою страну, своих людей». Журналист из Испании высказался о Лукашенко

27 января 2023 17:50
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.

«Он защищает свою страну, своих людей». Журналист из Испании высказался о Лукашенко-1

Хосе Мигель Вильярройя, испанский журналист:
Я немного знаком с вашей страной, так как пользуюсь Twitter и читаю информацию про Беларусь. Могу сказать, система в Беларуси схожа на систему в Советском Союзе. Ваш Президент ведет политические дела схоже, как было в Советском Союзе. Защита людей, рабочий класс. Он защищает свою страну, своих людей. Многие европейцы также считают его плохим человеком, так как он поддерживает Россию и Путина. Мне кажется, что ваша страна имеет достаточно высокий уровень жизни. В вашей стране Президент придерживается многих вещей, которые были в Советском Союзе. И я вижу, что ваш народ очень трудолюбивый и старательный.

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# Беларусь-Испания # общество # Александр Лукашенко # Хосе Мигель Вильярройя # Григорий Азарёнок # Владимир Путин # Фотофакт

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