«Он защищает свою страну, своих людей». Журналист из Испании высказался о Лукашенко

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.

Хосе Мигель Вильярройя, испанский журналист:

Я немного знаком с вашей страной, так как пользуюсь Twitter и читаю информацию про Беларусь. Могу сказать, система в Беларуси схожа на систему в Советском Союзе. Ваш Президент ведет политические дела схоже, как было в Советском Союзе. Защита людей, рабочий класс. Он защищает свою страну, своих людей. Многие европейцы также считают его плохим человеком, так как он поддерживает Россию и Путина. Мне кажется, что ваша страна имеет достаточно высокий уровень жизни. В вашей стране Президент придерживается многих вещей, которые были в Советском Союзе. И я вижу, что ваш народ очень трудолюбивый и старательный.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Образ Путина демонизировали». Как воспринимают СВО в Испании, рассказал местный журналист

«Проблемы Европы – это проблемы всего мира». Почему будущее не за Западом?

Пучков о западной пропаганде: «Чудовищные фабрики троллей гадят на промышленной основе»