Работала на вредном предприятии, а раньше уйти на пенсию не разрешили. Разобраться помогли профсоюзы

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. На откуп Фемиде отдали и судьбу Аллы Железняковой. 10 лет в литейке, где уровень шума, пыли и температуры на грани человеческих возможностей, гомельских чиновников при назначении пенсии никак не убедил.

Алла Железнякова:

Пришло время мне получить свою пенсию по льготному стажу. Подали документы 17 октября 2021 года, но по истечении семи месяцев мне пришел отказ, что я как бы не работала на этих вредных предприятиях, стаж не засчитался мне. Потом мы подали заявление в комитет по труду, там тоже в течение месяца был отказ. Белоруска 3 года не получала пенсию, потому что предприятие не вело документацию. Подробности истории – подробности здесь. Гуру соцзащиты смутила формулировка. «Заливочно-плавильно-выбивной участок» в списках вредности не фигурирует, но по отдельности – заливочный, плавильный и выбивной – имеют место быть. Профсоюзы предложили компромисс: провести госэкспертизу, суд идею поддержал.

Вячеслав Роднев, правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Аттестация была проведена правильно. Заливка, плавка, выбивка происходили именно в условиях списка № 1 и № 2 вредных производств. Соответственно, работник имел право еще в октябре 2021 года уйти на пенсию по возрасту. 13 месяцев судебных разбирательств шли к логическому завершению. Дело Аллы Железняковой практически было в шляпе, но профсоюзы пошли дальше. Если отказ в досрочной пенсии незаконен, то и невыплата пособия оправданию не подлежит.