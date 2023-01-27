«263 ночи» в Минском гетто. Как белорусские аниматоры создавали фильм на основе реальных человеческих судеб?

Новости Беларуси. Память, скорбь, боль. Тема холокоста, действительно, не чужая для белорусов. Бег времени неумолим. И сегодня как никогда важно сделать все для того, чтобы ростки ужасного прошлого не просочились в настоящее и будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит наш корреспондент Татьяна Сидоренко.

1933-1945 года – по земле пронеслось цунами под названием «холокост». Спонсируемый государством во главе с Гитлером режим преследования и убийств миллионов евреев перевернет понятие о человечности. Беларусь будет в центре котлована смерти. С наших земель будут подниматься в небеса изувеченные души. Почти 800 тысяч людей. 800 тысяч оборванных судеб. 800 тысяч камней, брошенных в сердце земли белорусской.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:

Первое, что мы должны, – это знать. Второе – мы должны развивать эту тему. Нам важна память, которая развивается, передается из поколения в поколение. То, что мы называем историческая память. И, безусловно, есть мера ответственности для тех, кто может не прислушиваться к правде, игнорировать правду, может иначе представлять это явление. Тем не менее некоторые страны предали память о холокосте. Лагеря смерти становятся лагерями пренебрежения. Для нашей же страны тема уничтожения еврейского народа всегда будет актуальной. Эти раны на сердцах белорусов. Делом чести и справедливости было решение поставить и нашу подпись под резолюцией, осуждающей холокост, принятой Генассамблеей ООН.

Кузьма Козак:

В ряде стран приняты законы, которые наказывают за отрицание холокоста. В какой-то степени мы удивлялись: ну как это, неужели найдутся такие, которые не верили той правде, реальности, которая была на территории Беларуси? Оказывается, да, такие есть, потому что не укладывается в памяти, что это могло быть, что это человек мог сделать. Что он это делал против другого.

Гетто, желтые звезды, душегубка, страшное слово «шоа» – мрачные символы холокоста не забыты по сей день. В нашей стране ведется работа по увековечению памяти, передачи ее будущим поколениям. Открываются памятники, мемориальные доски, снимается кино. К слову, одна из последних работ белорусских аниматоров называется «263 ночи». Реальная история реальных людей. Место действия – Минское гетто.

Константин Андрюшечкин, автор сценария анимационного фильма «263 ночи»:

Анимация более проникновенно и образно рассказывает о войне. Сейчас тренд мировой, что рассказывают о войне именно средствами анимации. И идея была такая, что нужно донести, что происходило у нас, в Беларуси, в эти годы. Донести не просто своим, а донести до всего мира. Отображение правды посредством анимации, документальных фактов. 26 минут позволяют зрителям почувствовать боль жертв холокоста. Примечательно, что работа белорусских авторов была отмечена на различных престижных фестивалях. 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста, показ ленты в Москве, в Доме кино.

Константин Андрюшечкин:

Очень мало известно где-то в мире, насколько здесь были страдания белорусского, еврейского народов. Именно на территории Беларуси в Великой Отечественной войне. Многие знают документальные другие свидетельства холокоста, весь мир, например, знает «Дневник Анны Франк». У нас события происходили не менее, а может, и более драматические и трагические, более удивительные. Но об этом мир знает мало.