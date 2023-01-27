Азарёнок: наша цивилизация привязала себя к трупу Запада, который разлагается и тем самым удушает нас

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим здоровые силы Запада и перспективы для Беларуси в восточном направлении. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и испанский журналист Хосе Мигель Вильярройя.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Если надо избавиться от оружия, затей небольшую войнушку. Они делали всегда так. Они слишком узнаваемы – Америка или коллективный Запад. Хотя там, наверное, Лондон заправляет всем, а Вашингтон – это просто псина, которую спускают с цепи. Цербер коллективного Запада, капитала. И он начинает кусать самые нормальные развивающиеся страны или там, где видно, что будет создаваться какой-то региональный анклав силы. Туда пускают. Поэтому вот так сделали с Украиной, так поступили. Поэтому вот вам идея, вот вам мнение.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это интеллигентный испанский человек [Хосе Мигель Вильярройя, испанский журналист – прим. ред.].
Евгений Пустовой:
Он живет там, он говорит о своей Испании. И эти наши рестораторы, кухары, па-беларуску кажучы. Пусть он услышит. А то он говорит что-то там про Беларусь. Он говорит о независимости, так нет независимости ни у Испании, ни у Франции. Потому что есть гегемон, которым управляет всевидящее око из Букингемского дворца, из Лондона. Наблюдает за всеми, управляет. Это первое.
Второе, ты Испанию вспомнил. Дальше Португалия, Лиссабон. Президент наш говорил: давайте построим цивилизацию, интеграцию интеграций от Лиссабона до Владивостока. Почему нельзя было нормально обмениваться информацией, технологиями, рынками сбыта? Нет, к вам приезжает МВФ и диктует: вы должны сделать это, это и это, чтобы угробить свои предприятия и свой народ настроить против власти. Потому что надо больше и больше повышать коммуналку. Вы нам ничего не дали, а уже что-то требуете. Понимаете, ну что за ерунда такая? Может я сейчас скажу крамольную вещь, многим непонятно будет, многие не простят, но мне кажется, эта СВО спасла нас с одной стороны от интеграции с Европой, с другой стороны – от интеграции с их идеологией.
Григорий Азаренок:
Мне очень понравилось, как отец Андрей Ткачев написал пост, что была такая древневосточная казнь – человека привязывали к трупу. И труп разлагался, а человек умирал либо от болезни, либо от отвращения, от шока, от запаха разлагающегося трупа. И вот мы в 1991 году, наша цивилизация, привязали себя к трупу Запада, который разлагается и тем самым удушает нас. Но мы сейчас разрываем эти путы и умирать не собираемся.
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