«Возвращайтесь, живите, рожайте – самая лучшая страна!» На каких условиях можно вернуться в Беларусь?

Вадим Боровик, публицист: Многие начали пользоваться благами цивилизации. Им уже не нужна борьба. Поймите одну вещь: им уже не нужна борьба, а им нравится, как у нас были профессиональные революционеры 25 лет на территории Беларуси, они уже вошли в зону комфорта. Им было гораздо удобнее не стать депутатом Национального собрания или район возглавить.

Григорий Азаренок, СТВ:

Для них самое страшное – это перамога была.

Вадим Боровик:

Им было удобно быть в роли оппозиционера, получать грант, ездить на форумы, рассказывать, какой плохой Лукашенко. И молиться, чтобы он еще лет 20-30 был у власти, чтобы было кого. И там сейчас, понимаете, они уехали. Одни живут в недодомах, недоквартирках, живут на нищенскую зарплату. Я говорю правду. Посмотрите, где вы жили в Минске или под Минском, или в любом областном центре, как к вам относились, какой у вас был социальный статус. Вы были гражданином, вы могли потребовать, вспомнить про книгу жалоб. Многие у нас любили пожаловаться, потребовать, чтобы были права потребителя. И как к вам относятся нашим польские, немецкие и прочие друзья? Зачастую все-таки немножко педалирует, что вы в гостях. Зачастую вам хватает только на оплату коммунальных услуг и жилья. А некоторые сегодня ездят на автомобилях представительского класса, кушают красную икру (я говорю о тех, кто живет в Польше, в Прибалтике), намазывают бутерброд и думают: как хотелось бы сохранить эту ситуацию подольше, потому что я в шоколаде, бог его знает, кем я стану в Беларуси.