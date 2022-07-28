«Возвращайтесь, живите, рожайте – самая лучшая страна!» На каких условиях можно вернуться в Беларусь?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.
Вадим Боровик, публицист:
Многие начали пользоваться благами цивилизации. Им уже не нужна борьба. Поймите одну вещь: им уже не нужна борьба, а им нравится, как у нас были профессиональные революционеры 25 лет на территории Беларуси, они уже вошли в зону комфорта. Им было гораздо удобнее не стать депутатом Национального собрания или район возглавить.
Григорий Азаренок, СТВ:
Для них самое страшное – это перамога была.
Вадим Боровик:
Им было удобно быть в роли оппозиционера, получать грант, ездить на форумы, рассказывать, какой плохой Лукашенко. И молиться, чтобы он еще лет 20-30 был у власти, чтобы было кого. И там сейчас, понимаете, они уехали. Одни живут в недодомах, недоквартирках, живут на нищенскую зарплату. Я говорю правду. Посмотрите, где вы жили в Минске или под Минском, или в любом областном центре, как к вам относились, какой у вас был социальный статус. Вы были гражданином, вы могли потребовать, вспомнить про книгу жалоб. Многие у нас любили пожаловаться, потребовать, чтобы были права потребителя. И как к вам относятся нашим польские, немецкие и прочие друзья? Зачастую все-таки немножко педалирует, что вы в гостях. Зачастую вам хватает только на оплату коммунальных услуг и жилья. А некоторые сегодня ездят на автомобилях представительского класса, кушают красную икру (я говорю о тех, кто живет в Польше, в Прибалтике), намазывают бутерброд и думают: как хотелось бы сохранить эту ситуацию подольше, потому что я в шоколаде, бог его знает, кем я стану в Беларуси.
Поэтому вас используют. И вам предложили абсолютно честный вариант: если вы не занимались террористической деятельностью, не участвовали в бандитизме, не завербованы разведкой иностранных государств, приезжайте в Беларусь. Дадим рабочее место, никого не будем обижать. Спокойно, если надо, какой-то возместите ущерб, если вы его нанесли. А если нет, возвращайтесь, живите, рожайте – самая лучшая страна! И то, как себя ведет сегодня Польша и Прибалтика, к сожалению, они первые под прицелом не нас (мы белорусы – мирные люди, у нас в гимне поется), а ядерной державы – Российской Федерации. Поэтому опасный регион.
Читайте также:
«Нагадили, извините меня, – надо исправлять». Боровик рассказал, как украинцам выйти из кризиса
«Этим они не накормят жителей Прибалтики». Почему основа нашей экономики – это не сфера услуг?
«Наша задача: предотвратить Третью мировую войну». Почему США провоцируют глобальный конфликт?