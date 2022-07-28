«Нагадили, извините меня, – надо исправлять». Боровик рассказал, как украинцам выйти из кризиса

Вадим Боровик, публицист: Украина – да это наши братья! Я стою за нашими братьями. Плохо то, что попала страна под внешнее управление. Это надо понять. Ни один украинец сегодня – не враг белорусскому народу, если он не взял, так скажем, на вооружение идеологию коллективного Запада, направленную на разрушение России, Беларуси, своей собственной страны. Страшно то, что разрушение собственной страны, та ржавчина коррупции, которая разъела Украину. Когда Зеленский, избравшись президентом, говорил в одесском порту, что он там наведет порядок. А через два года президентства воз и ныне там. Показали, что абсолютно никакого влияния не может оказать президент на борьбу с коррупцией в стране. Это власть? Нет. То, что сегодня около каждого более или менее значимого чиновника или военачальника несколько советников, которые не дают им даже вступить в какой-то диалог со стороной конфликта, с Российской Федерацией.

Почему украинцы, думаю, должны с уважением относиться к белорусскому народу, как мы к ним относимся? Кто первый был инициатором еще в 2014 году переговоров и какого-то мирного урегулирования? Минск, официальный Минск. Сейчас где прошла первая встреча? В Беларуси. То есть мы заинтересованы максимально в том, чтобы любые военные действия у наших границ либо у наших соседей в максимально близкой перспективе завершились, чтобы не погибали люди. Но мы также заинтересованы в том, чтобы наша страна, близкая нам, не находилась под внешним управлением. Чтобы решения принимались украинским народом, чтобы этот народ не эксплуатировался в интересах третьих стран.

Я думаю, что белорусы понимают, что украинский народ нам близок, однако, к сожалению, руководство Украины заняло совсем недружелюбную позицию. И в 2020 году, и после 2020 года. И мы говорим еще до 24 февраля, до начала военной операции, во время госпереворота. Украина первая закрывала небо, первая сворачивала торгово-экономические отношения. Поэтому надо понимать украинцев, что нельзя плевать в колодец, а потом хотеть из него напиться родниковой воды. Нагадили, извините меня, – надо исправлять. Исправлять можете сами: убрать руководство той страны законным путем. Мы не призываем ни к каким госпереворотам. Законно откажитесь от этой власти, изберите себе достойных лидеров, и все будет хорошо.