Миллионы американцев вышли на демонстрации против политики Трампа и войны с Ираном
Американские улицы накануне заполнили демонстранты. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса несколько миллионов человек протестовали против политики президента Дональда Трампа, выражая недовольство военными действиями в Иране и ужесточением миграционных норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около трех тысяч акций охватили все 50 штатов. Крупнейшие из них прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне. Не обошлось без инцидентов. В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ против толпы. Двух демонстрантов задержали за нападение на сотрудников правопорядка. Участники манифестаций заявили о подрыве демократических институтов и сосредоточении власти в руках одного человека. По их мнению, такой курс угрожает безопасности граждан.
Так, рейтинг одобрения действий Дональда Трампа снизился до 36 % – самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.
Многие из нас не поддерживают то, что происходит с нынешним правительством. Мы не голосовали за это. Мы не хотим участвовать в войне и платить высокие цены на бензин без видимой причины и без какой-либо стратегии. У нас есть Конгресс, который должен санкционировать войну. Они просто отложили свои обязанности, пытаясь подчиняться этому парню, который считает себя нашим королем.
Антивоенные настроения выплеснулись и на улицы Европы. Жители Германии, Великобритании, Италии и Испании потребовали остановить действия властей Израиля и стран Североатлантического альянса. Основным мотивом стало неприятие роста военных расходов западных государств. Демонстранты заявили о своем несогласии с текущим вектором развития международных отношений, призывая к пересмотру приоритетов в сторону мирного урегулирования конфликтов.