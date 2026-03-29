Миллионы американцев вышли на демонстрации против политики Трампа и войны с Ираном

Американские улицы накануне заполнили демонстранты. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса несколько миллионов человек протестовали против политики президента Дональда Трампа, выражая недовольство военными действиями в Иране и ужесточением миграционных норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около трех тысяч акций охватили все 50 штатов. Крупнейшие из них прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне. Не обошлось без инцидентов. В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ против толпы. Двух демонстрантов задержали за нападение на сотрудников правопорядка. Участники манифестаций заявили о подрыве демократических институтов и сосредоточении власти в руках одного человека. По их мнению, такой курс угрожает безопасности граждан.

Так, рейтинг одобрения действий Дональда Трампа снизился до 36 % – самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.