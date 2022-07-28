«Этим они не накормят жителей Прибалтики». Почему основа нашей экономики – это не сфера услуг?

Вадим Боровик, публицист:

Касательно нашей политики, послушайте еще один момент. Они говорят, что развитая страна – это там, где развитая сфера услуг. Президент сказал, что доллары не намажешь на хлеб, но и услуги не намажешь. Они до 30-40 % красивых женщин Прибалтики отправили оказывать определенные услуги в Амстердам на известную улицу – вот такие услуги они приветствуют. Но этим они не накормят жителей Прибалтики. Так вот, касательно нашей политики, она абсолютно трезвая и прагматичная. Мы сегодня обеспечили на сто процентов продовольственную безопасность страны, тем самым гарантировав себе главное, что, несмотря на любые санкции, несмотря на любые внешние угрозы и вызовы, мы сможем себя обеспечить продовольствием и накормить простого белоруса, имея приемлемые цены. Это основа национальной безопасности Беларуси.

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