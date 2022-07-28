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«Этим они не накормят жителей Прибалтики». Почему основа нашей экономики – это не сфера услуг?

28 июля 2022 17:28
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.  

«Этим они не накормят жителей Прибалтики». Почему основа нашей экономики – это не сфера услуг?-1

Вадим Боровик, публицист:  
Касательно нашей политики, послушайте еще один момент. Они говорят, что развитая страна – это там, где развитая сфера услуг. Президент сказал, что доллары не намажешь на хлеб, но и услуги не намажешь. Они до 30-40 % красивых женщин Прибалтики отправили оказывать определенные услуги в Амстердам на известную улицу – вот такие услуги они приветствуют. Но этим они не накормят жителей Прибалтики. Так вот, касательно нашей политики, она абсолютно трезвая и прагматичная. Мы сегодня обеспечили на сто процентов продовольственную безопасность страны, тем самым гарантировав себе главное, что, несмотря на любые санкции, несмотря на любые внешние угрозы и вызовы, мы сможем себя обеспечить продовольствием и накормить простого белоруса, имея приемлемые цены. Это основа национальной безопасности Беларуси.

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# Национальная безопасность # общество # Вадим Боровик # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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