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Губернатор Пермского края: «Белорусы входят в десятку национальностей, которые живут на территории Прикамья»

28 июля 2022 18:16
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Новости Беларуси. Белорусы готовы для россиян сделать невозможное. Об этом 28 июля заявил Президент на встрече с губернатором Пермского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион входит в десятку самых успешных в России, кстати, у нынешнего руководителя – белорусские корни.

У нашей страны и Прикамья тоже много общего. Во Дворце Независимости речь шла о земледелии, строительстве и новых совместных проектах в промышленности.

Губернатор Пермского края: «Белорусы входят в десятку национальностей, которые живут на территории Прикамья»-1

Обычно российские делегации вместе с Президентом встречает традиционный министерский состав. Главы внешнеполитического, аграрного, промышленного и строительного ведомств. А 28 июля в этой представительной компании и министр культуры. Речь шла и о гуманитарном сотрудничестве.

Губернатор Пермского края: «Белорусы входят в десятку национальностей, которые живут на территории Прикамья»-4

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края России:
Мы проводим даже совместные спортивные мероприятия. По линии предприятий буквально недавно был замечательный турнир по волейболу, победителем которого стала команда «Беларуськалия». В Пермском крае также издаются книги, которые посвящены белорусам, проживающим в Прикамье. Белорусы входят в десятку национальностей, которые живут на территории Прикамья. И, конечно же, эти наши тесные культурные связи надо развивать.

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# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Махонин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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