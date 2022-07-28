IT-продукция и средства защиты. Губернатор Пермского края рассказал, как облегчить труд шахтёра

Новости Беларуси. Белорусы готовы для россиян сделать невозможное. Об этом 28 июля заявил Президент на встрече с губернатором Пермского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион входит в десятку самых успешных в России, кстати, у нынешнего руководителя – белорусские корни.

У нашей страны и Прикамья тоже много общего. Во Дворце Независимости речь шла о земледелии, строительстве и новых совместных проектах в промышленности.