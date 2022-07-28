IT-продукция и средства защиты. Губернатор Пермского края рассказал, как облегчить труд шахтёра
Новости Беларуси. Белорусы готовы для россиян сделать невозможное. Об этом 28 июля заявил Президент на встрече с губернатором Пермского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион входит в десятку самых успешных в России, кстати, у нынешнего руководителя – белорусские корни.
У нашей страны и Прикамья тоже много общего. Во Дворце Независимости речь шла о земледелии, строительстве и новых совместных проектах в промышленности.
Визит насыщен. Поэтому пермская делегация 28 июля встретилась и с главой белорусского правительства. Роман Головченко сразу же предложил ключ к успешному движению вперед. Пермский регион – нефтеносный. Здесь не только добывают, но и перерабатывают углеводороды. Сотрудничать готовы, что называется, глубиннее – до недр. И в инновационных технологиях.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края России:
В составе делегаций еще около 10 предприятий, которые занимаются производством в том числе средств индивидуальной защиты, IT-продукции, которая направлена на то, чтобы труд шахтера был максимально безопасен. Понятно, что калийные шахты это не угольные. Но это сопряжено с риском производственных процессов. Вот эти риски надо преодолевать. Делать труд людей более безопасным.
Кооперация компетенцией ради увеличения капитала – это понятно. Все это плоды успешной работы. Но даже глубже недр – корни общих побед. Свой официальный визит в Беларусь пермяки начали с возложения на площади общей Победы. И символично, что в день Крещения Руси, в день, который объединяет всех восточных славян.
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